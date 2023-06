Cei mici dau frâu liber imaginației. În premieră pentru Cluj, tabere de fotografie, teatru și film pentru copiii de orice vârstă! (P)

Nu știi ce să faci cu copilul peste vară? Vrei să își dezvolte imaginația, dar să și învețe ceva util? Artify Academy Cluj-Napoca vine cu soluții pentru părinți!

„In The Spotlight”, organizat de Artify Academy Cluj-Napoca, este la prima ediție și își propune să găzduiască peste 150 de elevi din comunitatea clujeană.

Pe tot parcursul lunii iulie, copiii vor putea participa la tabere de teatru și improvizație, actorie de film, fotografie și film sau teatru de păpuși. Toate taberele vor fi de zi și se vor desfășura la studioul Artify Academy de pe str. Livezii, nr. 63.

Cele 12 Tabere sunt destinate tuturor elevilor (clasele I-IV, V-VIII, IX-XII) și se vor desfășura sub forma taberelor de zi. Fiecare tabără se întinde pe o durată de 5 zile, cu un program de 4 ore pe zi.

Prețul total al fiecărei tabere este de 430 de lei. Rezervarea unui loc se face prin plata unui avans de 200 de lei, iar diferența se va achita în ziua începerii cursurilor.

Elevii claselor primare pot opta pentru tabere de teatru și improvizație, teatru de papuși sau film și fotografie. Elevii claselor gimnaziale pot opta pentru tabere de actorie și improvizație, actorie de film sau fotografie și film, iar elevii din ciclul liceal pot participa la tabere de teatru forum, actorie de film sau teatru și improvizație.

Toți coordonatorii de tabere sunt activi din punct de vedere profesional, cu ani de experiență și intens implicați în spațiul cultural clujean. Printre aceștia se numără actrița și regizoarea Oana Tămaș, actorul Viktor Hegedus, regizorul de film Tavi Caldarari, păpușarul Georgiana Bighescu și actorul Valentin Nechifor.

Toate taberele sunt realizate în parteneriat cu teatrul Magic Puppet, iar la finalul taberelor, aceștia vor susține o reprezentație a unui spectacol pentru fiecare categorie de vârstă.

Artify Academy este o companie înființată anul trecut în Cluj-Napoca, care se ocupă cu programe educaționale de dezvoltare personală prin artă, pentru toate vârstele. În momentul actual, compania funcționează pe trei secții: Actorie de Teatru și Improvizație (pentru toate vârstele), Actorie de Film (adolescenți și adulți) și Teatru de Păpuși (copii).

Prin aceste tabere dorim să aducem elevii mai aproape de artă și de formele sale de exprimare, prin practicarea directă și indirectă, pentru dezvoltarea lor emoțională, mentală și fizică.

Alege tabăra care ți se potrivește!

Tabăra 1 – Teatru și Improvizație + Teatru de Păpuși clasele I-IV

3-7 iulie, de la ora 9:00 până la 13:00, cu actorul Viktor Hegedus și Georgiana Bighescu, păpușar.

Limită participanți – 15 persoane.

Participanții vor beneficia de un spectacol gratuit.

Cost – 430 de lei.

Tabăra 2 - Teatru și Improvizație + Teatru de Păpuși clasele I-IV

10-14 iulie, de la ora 9:00 până la 13:00, cu actorul Viktor Hegedus și Georgiana Bighescu, păpușar.

Limită participanți – 15 persoane.

Participanții vor beneficia de un spectacol gratuit.

Cost – 430 de lei.

Tabăra 3 - Fotografie și Film - Clasele I-IV

17-21 iulie, de la ora 9:00 până la 13:00, cu regizorul de film Tavi Caldarari.

Limită participanți – 15 persoane.

Participanții beneficiază de un spectacol gratuit.

Cost – 430 de lei.

La tabăra de fotografie și film facem primii pași în lumea fotografiei și a filmului într-un mod interactiv. Atelierul este o adevărată călătorie și o experiență care îi va ajuta pe copii să-și dezvolte imaginația și să își folosească creativitatea pentru a face propriul film.

Beneficii:

Dezvoltarea imaginației

Stimularea creativității

Responsabilizarea copiilor

Lucrul în echipă

Dezvoltarea abilităților de comunicare

Dezvoltarea simțului artistic

Ce vom învăța?

1. Ce este fotografia

2. Cum s-au făcut primele fotografii și cum se fac fotografiile în era digitală

3. Cum funcționează un aparat foto

4. Cum încadrăm o fotografie

5. Cum ne jucăm cu lumina și umbrele

6. Setările de bază ale aparatului foto

7. De la fotografie la film

8. Introducere în lumea cinematografiei

9. Etapele de producție a unui film

10. Cine lucrează la un film

11. Cu ce echipamente se fac filmele

12. Cum să facem primul film de la A la Z

13. Cum se montează un film

Pe tot parcursul atelierului, vom învăța și vom lucra cu echipament profesional pentru fotografie și film. În prima parte a atelierului vom învăța bazele fotografiei și cum se folosește un aparat foto. În cea de-a doua parte, vom trece prin etapele producției unui film în timp ce vom lucra împreună și vom exersa pe unul dintre proiectele existente de la Parametru Productions. La final, fiecare participant va primi în format electronic materialele create pe parcursul taberei.

Tabăra 4 - Teatru și Improvizație + Teatru de Păpuși clasele I-IV

24-28 iulie, de la ora 9:00 până la 13:00, cu actorul Viktor Hegedus și Georgiana Bighescu, păpușar.

Limită participanți – 15 persoane.

Participanții vor beneficia de un spectacol gratuit.

Costul – 430 de lei.

Ce vom învăța și cum ne vom distra?

1. Jocuri pentru sporirea încrederii de sine.

2. Jocuri pentru dezvoltarea imaginației și a creativității.

3. Crearea de personaje și aprofundarea acestora.

4. Jocuri pentru îmbunătățirea memoriei și atenției

5. Ateliere de dicție și de vorbire.

6. Jocuri de socializare și de lucru în echipă.

7. Punerea în aplicare a diverselor forme de teatru, cum ar fi improvizația, teatrul de păpuși, comedia și drama.

8. Atelier de improvizație pentru dezvoltarea spontaneității și a timpului de reacție.

9. Exerciții pentru depășirea fricii de a greși și pentru responsabilizare.

10. Ateliere de nonverbal unde vom renunța la cuvinte și vom face cunoștință cu lumea gestuală.

11. Atelier de teatru de păpuși, unde se va învăța mânuirea acestora, se vor crea povești și personaje.

Copiii vor fi încurajați să se distreze, să se bucure de procesul creativ și să-și dezvolte propria voce cu un stil unic.

Prin participarea la taberele noastre, se vor deprinde noi abilitați și se vor dezvolta cele existente. Se va lucra pe vorbire și dicție, pe exerciții specifice împotriva timidității si fricii de a vorbi in public, pe concentrare si atenție distributiva, dezvoltarea spiritului de observatie, imaginație, spontaneitate si viteza de reacție, care pot fi aplicate in viața cotidiană prin rapiditatea găsirii de soluții in diverse situații, exerciții de relaxare, detensionare si mai ales de cunoaștere a lumii din jur, autocunoaștere si dezvoltare personală.

Teatrul de animație oferă posibilitatea de a descoperi și înțelege lumea din jur prin joc, curiozitate și creativitate. Prin poveștile pe care le vom crea, prin felul în care vom învăța să transformăm obiectele in personaje și să le oferim cate un loc în povesti, prin toate acestea, copiii se vor bucura, se vor implica activ în procesul de creație și vor găsi locul fiecărei idei năstrușnice si a fiecărei curiozități personale.

Toți artiștii cu care vă veți întâlni sunt profesioniști, au experiență în lumea artistică și sunt calificați în lucrul cu copiii.

Toți participanții la tabără sunt invitați la spectacolul „Rața, Moartea și Laleaua”, regia Oana Tămaș, în data de 30 iulie, ora 17:00. Intrarea este gratuită.

Tabăra 5 – Teatru și Improvizație clasele V-VIII

3-7 iulie, de la ora 13:30 până la 17:30, cu actorul Viktor Hegedus.

Limită participanți – 12 persoane.

Participanții la tabără beneficiază de un spectacol gratuit.

Cost – 430 de lei.

Tabăra 6 – Actorie de Film clasele V-VIII

10-14 iulie, de la ora 13:30 până la 17:30, cu actorul Valentin Nechifor.

Limită participanți – 12 persoane.

Participanții beneficiază de un spectacol gratuit.

Cost – 430 de lei.

Tabăra de Actorie de Film este destinată tuturor copiilor care nu au experiență în fața camerei de filmat și sunt interesați să învețe elementele fundamentale ale acestei arte. Printre altele, se vor studia tehnicile de bază ale actoriei, cum ar fi improvizația, dezvoltarea personajului, vocea și mișcarea scenică. Participanții vor învăța de asemenea, despre aspectele tehnice ale actoriei, cum ar fi diferența dintre actoria de teatru și cea de film, și tipurile de încadraturi folosite la realizarea unui material cinematografic.

Ce vom învăța și cum ne vom distra?

1. Aprofundarea relației actor-cameră.

2. Analizarea și interpretarea unui scenariu.

3. Aprofundarea terminologiilor folosite în actorie.

4. Importanța repetiției și a pregătirii înainte de fiecare scenă.

5. Dezvoltarea abilității de a transmite emoții și de a crea subtext.

6. Tehnici de construcție a unui personaj de film.

7. Simularea uni casting.

8. Dezvoltarea încrederii și a stimei de sine.

9. Îmbunătățirea abilităților de comunicare.

10. Vizionarea unor producții care să inspire și să îmbogățească procesul de creație.

11. Înțelegerea naturii colaborative a filmului.

12. Capacitatea de a pune în aplicare direcțiile regizorale.

Toți participanții la tabără sunt invitați la spectacolul „Minionul de știință”, regia Silviu Rusti, în data de 29 iulie, ora 17:00. Intrarea este gratuită.

Tabăra 7 – Teatru și Improvizație clasele V-VIII

17-21 iulie, de la ora 13:30 până la 17:30, cu actorul Viktor Hegedus.

Limită participanți – 12 persoane.

Participanții la tabără beneficiază de un spectacol gratuit.

Cost – 430 de lei.

Tabăra 8 - Fotografie și Film clasele V-VIII

24-28 iulie, de la ora 13:30 până la 17:30, cu regizorul de film Tavi Caldarari.

Limită participanți – 12 persoane.

Participanții la tabără beneficiază de un spectacol gratuit.

Costul – 430 de lei.

Prin participarea la taberele noastre, se vor deprinde noi abilitați și se vor dezvolta cele existente. Se va lucra pe vorbire și dicție, pe exerciții specifice împotriva timidității si fricii de a vorbi in public, pe concentrare si atenție distributiva, dezvoltarea spiritului de observatie, imaginație, spontaneitate si viteza de reacție, care pot fi aplicate in viața cotidiană prin rapiditatea găsirii de soluții in diverse situații, exerciții de relaxare, detensionare si mai ales de cunoaștere a lumii din jur, autocunoaștere si dezvoltare personală.

Toți artiștii cu care vă veți întâlni sunt profesioniști, au experiență în lumea artistică și sunt calificați în lucrul cu copiii.

Toți participanții la tabără sunt invitați la spectacolul „Minionul de știință”, regia Silviu Rusti, în data de 29 iulie, ora 17:00. Intrarea este gratuită.

Tabăra 9 – Teatru Forum clasele IX-XIII

3-7 iulie, de la ora 18:00 până la 22:00, cu regizoarea și actrița Oana Tămaș.

Limită participanți – 12 persoane.

Participanții la tabără beneficiază de un spectacol gratuit.

Cost – 430 de lei.

Tabăra 10 – Teatru Forum clasele IX-XII

10-14 iulie, de la ora 18:00 până la 22:00, cu regizoarea și actrița Oana Tămaș.

Limită participanți – 12 persoane.

Participanții la tabără beneficiază de un spectacol gratuit.

Cost – 430 de lei.

Teatrul Forum este o metodă de intervenție socială care are ca obiectiv să ofere oamenilor puterea de a se elibera din situații de opresiune și să ia măsuri. Teatrul Forum pune în scenă experiențe de legate de opresiunea bazată pe clasă, religie, sex, orientare sexuală, etnie, vârstă, etc. Mai puțin obișnuit pentru teatru, spectatorii nu sunt martori sau receptori pasivi; ei pot opri interpretarea, pot propune schimbări și pot urca pe scenă pentru a-și susține ideile.

Ce vom învăța și cum ne vom distra?

Această formă de teatru folosește metode și strategii de învățare care vizează eliberarea conștiinței elevilor, pentru a-i ajuta să-și reprezinte realitatea și să se angajeze în transformarea acesteia. Dialogul este un concept și o preocupare centrală, având în vedere faptul că, numai prin dialog (opus monologului), învățarea ar putea să le dea putere celor oprimați.

În rândul spect-actorilor, metoda Teatrului Forum este utilă pentru a dezvolta o gândirea critică, încredere în sine, empatia și respectul față de ceilalți.

Tabăra va oferi elevilor ocazia de a participa la jocuri de teatru, improvizație scenică, arta și tehnica vorbirii, mișcare scenică și expresie corporală, precum și organizarea și participarea într-un spectacol de Teatru Forum.

În urma participării, elevii își vor dezvolta capacitatea de a identifica emoții, încrederea în sine, auto-disciplina, asumarea perspectivei, empatia, respectul față de ceilalți, lucrul în echipă și comunicarea.

Adolescenții vor fi încurajați să se distreze, să se bucure de procesul creativ și să-și dezvolte propria voce cu un stil unic.

Toți artiștii cu care vă veți întâlni sunt profesioniști, au experiență în lumea artistică și în lucrul cu adolescenții.

Participanții la tabără sunt invitați la spectacolul „S-a întâmplat într-o joi”, regia Laura Moldovan, în data de 31 iulie, ora 18:00. Intrarea este gratuită.

Tabăra 11 – Teatru și Improvizație clasele IX-XII

17-21 iulie, de la ora 18:00 până la 22:00, cu actorul Viktor Hegedus.

Limită participanți – 12 persoane.

Participanții la tabără beneficiază de un spectacol gratuit.

Cost – 430 de lei.

Tabăra 12 – Actorie de Film clasele IX-XII

24-28 iulie, de la ora 18:00 până la 22:00, cu actorul Valentin Nechifor.

Limită participanți – 12 persoane.

Participanții la tabără beneficiază de un spectacol gratuit.

Cost – 430 de lei.

Tabăra de Actorie de Film este destinată tuturor copiilor care nu au experiență în fața camerei de filmat și sunt interesați să învețe elementele fundamentale ale acestei arte. Printre altele, se vor studia tehnicile de bază ale actoriei, cum ar fi improvizația, dezvoltarea personajului, vocea și mișcarea scenică. Participanții vor învăța de asemenea, despre aspectele tehnice ale actoriei, cum ar fi diferența dintre actoria de teatru și cea de film, și tipuri