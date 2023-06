Premierul Ciucă, mesaj către profesori de Ziua Învățătorului: „Am început o regândire echitabilă a salarizării”. Greva continuă

Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Învățătorului, sărbătorită pe 5 iunie. În mesajul său, prim-ministrul spune că Guvernul a început o regândire echitabilă a salarizării.

Premierul Nicolae Ciucă pledează, luni, într-un mesaj transmis cu prilejul Zilei Învățătorului, pentru cadru favorabil învăţământului de calitate, arătând că Guvernul a început o regândire echitabilă a salarizării, dar lucrurile trebuie abordate cu „responsabilitate şi realism” prin prioritizarea resurselor necesare.

„Oriunde ne aflăm ca poziţie socială sau instituţională, suntem părinţi, bunici sau cunoaştem copii cărora le dorim un viitor ce poate fi împlinit prin educaţie. Trecem acum printr-un moment de răscruce pentru învăţământul din România, de care depinde viitorul copiilor noştri. Greva din sistemul de învăţământ a pornit de la o realitate ce poate fi corectată prin dialog, iar în calitate de prim-ministru am arătat respect şi deschidere la consultările cu reprezentanţii sistemului de învăţământ şi prin soluţiile adoptate deja în întâmpinarea solicitărilor exprimate. Toţi ne dorim un cadru favorabil unui învăţământ de calitate, sens în care ne-am angajat şi am început o regândire echitabilă a salarizării - ceea ce am transmis şi partenerilor de discuţii. Abordăm însă toate aceste aspecte cu responsabilitate şi realism, prioritizând resursele necesare”, afirmă prim-ministrul în mesajul său.

Nicolae Ciucă susţine că Guvernul a demonstrat permanent implicare în susţinerea unui învăţământ accesibil şi de calitate în România. „Am deblocat posturile în educaţie, pentru a nu afecta calitatea actului de învăţământ din cauza numărului insuficient de profesori. Majorările salariale deja decise de Guvern sunt consolidate prin restabilirea echităţii în sistemul de salarizare în noua grilă. Executivul acţionează şi pentru modernizarea infrastructurii şcolare, adaptată cerinţelor societăţii. Ministerul Educaţiei are alocat unul dintre cele mai mari bugete prevăzute prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, de 3,6 miliarde de euro, bani care vor fi investiţi în construcţia de noi creşe, grădiniţe, şcoli, licee, laboratoare, reabilitarea, modernizarea, dotarea şi digitalizarea unităţilor de învăţământ. Adăugăm acestora şi finanţările de la bugetul naţional şi prin alte programe europene, astfel încât să creăm toate condiţiile pentru ca actul didactic să tindă spre o mai mare performanţă”, adaugă premierul.

Acesta subliniază că autorităţile publice, dar şi profesorii şi părinţii înţeleg cât de important este pentru copii să meargă la şcoală, deoarece un copil educat „un adult împlinit, un om care are toate şansele să aibă o viaţă bună într-o societate deschisă cunoaşterii şi progresului”. Potrivit lui Nicolae Ciucă, formarea tinerelor generaţii este „o responsabilitate perpetuă” la care profesorii contribuie alături de familie şi de întreaga societate. El aminteşte, însă, că ultimii 30 de ani au însemnat schimbări inclusiv în acest domeniu, iar „perioada pandemiei şi evoluţia digitală au adus transformări şi provocări majore”.

Prim-ministrul evocă, de asemenea, semnificaţia zilei de 5 iunie, dedicată dascălilor, „în semn de respect şi preţuire faţă de marele nostru cărturar şi dascăl Gheorghe Lazăr, întemeietorul primei şcoli în limba română, născut în această zi cu aproape două secole şi jumătate în urmă”.

În mesajul adresat profesorilor, Ciucă le transmite acestora respect pentru misiunea pe care şi-au ales-o. „Dumneavoastră sunteţi partenerii noştri în tot acest proces prin care ne dorim să creştem încrederea în şcoala românească şi performanţa actului educaţional”, precizează premierul în mesajul adresat cadrelor didactice.

Sindicaliștii din Educație au anunțat duminică, 4 iunie, că greva din Educație continuă și menționează că „textul OUG 53/2023 este nemulţumitor”. Sindicaliştii transmit că e nevoie de educaţie, iar educaţia are nevoie de finanţare, solicitând guvernanţilor să îşi schimbe discursul şi să îşi asume că „educaţia va fi, începând de astăzi, prioritate naţională”.

„Nu ne mai certaţi, nu ne mai trimiteţi la clase! Schimbaţi-vă discursul şi asumaţi-vă că educaţia va fi, începând de astăzi, prioritate naţională! Şi nu numai pentru noi, angajaţii din sistem, ci şi pentru cei peste 3.000.000 de elevi în spatele cărora vă ascundeţi şi pe care încercaţi, prin declaraţii, să-i întoarceţi împotriva noastră!”, au transmis reprezentanţii celor două federaţii sindicale.

„Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie «Spiru Haret», în numele salariaţilor din învăţământ ale căror drepturi şi interese le reprezintă, cer în continuare Guvernului şi partidelor aflate la guvernare să-şi asume printr-un act normativ articolul scos din Legea Învăţământului Preuniversitar şi care nu a fost inclus nici în textul OUG 53/2023, ci doar în Nota de fundamentare a ordonanţei, potrivit căruia salariul profesorului debutant să fie cel puţin egal cu salariul mediu brut pe economie, salarizarea întregului personal didactic de predare urmând să se realizeze în mod progresiv, în raport de funcţie, studii, vechime şi grad didactic. Această atitudine a Guvernului României este interpretată ca o neasumare a Executivului de a aplica principiul menţionat mai sus în noua lege a salarizării”, se arată într-un comunicat transmis de cele două federaţii sindicale din Educaţie, semnat de Simion Hăncescu, preşedintele FSLI şi Marius Ovidiu Nistor, liderul FSE Spiru Haret.

Sindicaliştii atrag atenţia că salariaţii din învăţământ aflaţi în grevă sunt nemulţumiţi şi de promisiunea Guvernului de a aplica ipotetica grilă de salarizare pentru învăţământ în maximum trei ani, solicitând scurtarea acestei perioade. De asemenea, ei menţionează că şi majorările salariale prevăzute în OUG 53/2023 au fost respinse de federaţiile sindicale, după consultarea membrilor de sindicat aflaţi în grevă, aceştia considerând sumele prea mici.

Greva generală din învățământ a fost declanşată în urmă cu două săptămâni, respectiv în data de 22 mai 2023.

