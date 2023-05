Elevii de liceu pot experimenta viața de student medicinist în Cluj-Napoca! UMF Cluj: „Vara asta se trăiește studențește”

Tabără de vară, la UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca! Elevii de clasa a XI-a pot experimenta viața de student la Medicină.

Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca organizează o tabără de vară prin care elevii de liceu, clasa a XI-a, majori, pot experimenta viața de student medicinist:

„Te-ai înscris la cea mai așteptată experiență a verii? Dacă ești elev în clasa a XI-a, ești major și îți dorești să experimentezi viața de student la Facultatea de Medicină, Medicină Dentară sau Farmacie, atunci trebuie să participi la Junior Summer MedSchool - JSM!”, transmite UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Ce trebuie să știi despre înscriere:

Tabăra de vară va avea loc în perioada 17 - 30 iulie 2023

Taxa de participare: 700 ron

Deadline înscriere: 7 mai, ora 23:59

DOCUMENTE NECESARE:

Adeverință care să ateste faptul că ești elev în clasa a XI-a - format PDF - [Adeverință elev - Nume Prenume];

Copie după cartea de identitate - format PDF - [CI - Nume Prenume];

Adeverințe / diplome pentru cele mai relevante activități (voluntariat, olimpiade, concursuri etc.) la care ai participat (maximum 10 - acestea trebuie să fie incluse într-un unic PDF) - [Adeverințe - Nume Prenume].

Participanții trebuie să împlinească vârsta de 18 ani până în 17 iulie 2023.

FORMULAR ÎNSCRIERE: https://forms.gle/Tb9d5B4BWBqWG9Lt8

„Vara asta se trăiește studențește la JSM! Meet us under the blue summer sky!”, se arată în postarea UMF Cluj de pe Facebook.

