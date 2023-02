Precedent periculos. Ce spun elevii despre faptul că nu mai pot fi certați în fața clasei sau sancționați pentru felul cum se îmbracă la școală

Elevii solicită organizarea unei dezbateri pe modificările propuse la Statutul Elevului, care prevede, printre altele, faptul că aceștia nu mai pot fi mustrați în fața clasei, mutați disciplinar la o altă unitate de învățământ și nu mai pot avea sub 6 nota la purtare.

Elevii reclamă și lipsa de transparență a Ministerului Educației pe acest subiect. Amintim, este vorba despre sancțiuni legate de mustrarea copiilor în fața clasei, mutarea disciplinară la o altă unitate de învățământ și scăderea notei la purtare sub 6. De asemenea, nu se mai prevede nicio sancțiune legată de ținuta vestimentară.

Scăderea notei la purtare cu un punct pentru fiecare 20 de absențe nemotivate

În proiectul de statut al elevului apare o modificare legată de neparticiparea la orele de curs și prevede sancțiuni și pentru elevii claselor primare, inclusiv la clasa pregătitoare.

Astfel, elevii de gimnaziu vor avea nota scăzută la purtare cu un punct la fiecare 20 de absențe nejustificate pe an, față de 10 pe semestru, cât prevede actualul statut. Elevii claselor primare, inclusiv de la pregătitoare ar avea calificativul scăzut la purtare, gradual, de la Foarte Bine la Bine, Suficient, Insuficient, la fiecare 20 de absențe nejustificate pe an școlar sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe an școlar la o disciplină de studiu.

Precedent periculos

Elevii spun că proiectul de ordin de ministru ce îşi propune modificarea Statutului Elevului a ajuns la Comisia de Dialog Social, fără ca proiectul să fie public și dezbătut.

„Până la momentul actual, Ministerul Educaţiei nu a publicat pe site niciun proiect de ordin de ministru de modificare a Statutului Elevului”, precizează Asociația Elevilor din Constanța într-un comunicat de presă.

În ordinul de modificare a statutului elevului se menționează că mustrarea în fața clasei a elevilor, mutarea disciplinară la o altă unitate de învățământ și scăderea notei la purtare sub 6 au fost eliminate din proiectul de statut al elevului. Se propune ca și elevii de clase primare să aibă calificativul scăzut la purtare la fiecare 20 de absențe nemotivate pe an, iar elevii de gimnaziu să aibă nota scăzută la purtare câte un punct la fiecare 20 de absențe nemotivate pe an școlar, și nu la 10 pe semestru cât este în prezent.

Vineri, 10 februarie, a fost comunicat Comisiei de Dialog Social din Ministerul Educaţiei un proiect de ordin de ministru ce îşi propune modificarea Statutului Elevului. La nivelul proiectului sunt prevăzute multiple schimbări, care au în vedere în principal înlocuirea pasajelor ce fac referire la semestre, scrie Asociația Elevilor din Constanța în comunicatul de presă.

„În data de 22 decembrie, Ministerul Educaţiei propuse Comisiei de Dialog Social un proiect ce viza tot modificarea Statutului Elevului, dar ce conţinea multiple prevederi controversate, nelegale, şi abuzive, criticate de organizaţia noastră”, menționează Asociația Elevilor din Constanța.

Site-ul Comisiei de Dialog Social nu este actualizat pe anul 2023 pentru a putea afla dacă proiectul a ajuns la Comisie pentru dezbatere.

Asociația Elevilor din Constanța acuză ministerul Educației că până la momentul actual nu a publicat pe site niciun proiect de ordin de ministru de modificare a Statutului Elevului.

„Punem în vedere Ministerului Educaţiei faptul că legea reglementează în mod obligatoriu punerea în consultare publică a proiectelor de ordin de ministru. Amintim faptul că această procedură este una distinctă de procedurile Legii dialogului social, şi că punerea unui ordin în discuţie în comisiile de dialog social nu înlătură obligaţia Ministerului Educaţiei de a respecta legea. Considerăm fundamental pentru democraţie ca principiile transparenţei decizională să fie respectate în orice context, dar mai ales atunci când vorbim de un act normativ ce prevede drepturile beneficiarilor primari ai educaţiei. În cazul în care Ministerul Educaţiei va dori să creeze un precedent periculos, prin modificarea Statutului Elevului fără respectarea legii, nu vom ezita să demarăm acţiuni judiciare în vederea anulării ordinului, precum şi acţiuni penale împotriva tuturor persoanelor, demnitari sau funcţionari, responsabile pentru adoptarea actului cu încălcarea prevederilor legale. Mai mult, amintim faptul că, în contextul elaborării Statutului Elevului, este obligatorie şi consultarea asociaţiilor independente ale elevilor. Am luat la cunoştinţă dorinţa Ligiei Deca de a cenzura, în noile legi ale educaţiei, vocea reprezentanţilor elevilor, dar dorim să îi amintim faptul că aceste noi legi nu sunt în vigoare, şi până la adoptarea lor, este obligată să respecte legile ţării”, se arată în comunicatul de presă.

