Aplicație de la Cluj care ar putea schimba lumea. Elevii Academiei „Descoperă-ți Pasiunea în IT”, premiați de autorități VIDEO

Dash E-Rides, primul network de dockless e-bike sharing din țară, a primit încă o recunoaștere. Aplicația elevilor clujeni, câștigătoare a premiului I la Gala „Descoperă-ți pasiunea în IT” (DpIT) din acest an a fost distinsă aseară și la Gala „10 pentru Cluj”, organizată de Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Totodată, elevul Mihai Bogdan Deaconu, membru al aceleiași echipe, a fost recompensat şi cu titlul de „Ambasador pentru Cluj”.

Elevii Academiei „Descoperă-ți Pasiunea în IT”, premiați de autorități/ foto: Academia DpIT

Echipa 6pack, realizatoare a aplicației câștigătoare, este alcătuită din elevii clujeni Andrada Ioana Bărbos, Andrei Petru Cherecheș, Mihai Bogdan Deaconu, Luca Emil Olteanu, Darius Mihai Timar și Marc Aurelius Vana. Mentor în perioada de practică inclusă în curricula programului Academia DpIT le-a fost Elena Bunciu de la Centrul de Inginerie Bosch din Cluj.

Aplicația Dash E-Rides se dorește un partener de business în lupta cu timpul, banii și poluarea, contribuind la transportul verde și fluidizarea traficului.

Premiul, oferit de europarlamentarul Daniel Buda, constă într-o excursie în Bruxelles și o vizită la Parlamentul European pentru toţi membrii echipei.

În plus, elevul Mihai Bogdan Deaconu, membru în echipa câştigătoare, a fost recompensat şi cu titlul de „Ambasador pentru Cluj”, distincţie oferită pentru modul în care a făcut Clujul cunoscut în lume.

„Suntem bucuroși că munca, ideile inovative și realizările acestor copii minunați au primit o nouă recunoaștere. Aceasta li se datorează, în egală măsură, și dedicării celor peste 100 de colegi colaboratori din mediul IT, școlar și academic, precum și efortului depus de colegii voluntari din echipa de organizare a programului, alături de mentorii și trainerii care i-au sprijinit și îndrumat pentru a ajunge la asemenea reușite. Suntem cu adevărat mândri și avem încă un motiv în plus să continuăm să îi susținem pe cei care contribuie astfel la viitorul comunității noastre și a societății, în general!”, a declarat Liliana Ștefan-Cazacu, Președintele Asociației „Descoperă-ți pasiunea în IT”, organizator al programului.

Elevii au obținut acest premiu pe baza rezultatelor și muncii lor din cadrul programului Academia DpIT organizat de Asociația „Descoperă-ți pasiunea în IT”.



Despre Academia DpIT

Academia DpIT este un program de educație practică prin care liceenii sunt ajutați să descopere lumea tehnologiei, a inovației și antreprenoriatului prin corelarea practicii cu dobândirea cunoștințelor tehnice și socio-umane. Provocarea pe care o primesc de la bun început este să dezvolte un produs util și inovativ. Copiii sunt susținuți să-și transforme visele în realitate, primind din partea organizatorilor programului, timp de șapte luni, tot suportul necesar pentru transformarea ideii lor în prototip: cursuri și mentorat pe parte tehnică și de management, dezvoltare de proiecte și lucru în echipă la proiecte, business și noțiuni de bază în antreprenoriat, expunerea produselor realizate și promovarea lor. Programul este susţinut de peste 40 parteneri din mediul de business IT, academic şi şcolar, precum: Fortech, Bosch România, Accenture Industry X, Nagarro, Telenav, Betfair România Development, Yonder, msg systems România, Marquardt, Tech Breeze, Inventiff, NetMatch, Endava, ScanStart, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea din Oradea, Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Smart HR și Cluj IT Cluster. Toate programele organizate de Asociația DpIT sunt gratuite. Nu se percepe nici un fel de taxă de la participanți, programele fiind susținute prin munca voluntarilor și din sponsorizări.

Despre Gala „10 pentru Cluj”

Gala de excelenţă „10 pentru Cluj” este un eveniment cultural-artistic şi educativ, dedicat tinerei generaţii. Premiile sunt acordate anual de către Primăria şi Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cu sprijinul mediului de afaceri clujean şi al unor instituţii locale și europene (Parlamentul European). Autoritățile locale și mediul de afaceri clujean au recunoscut an de an valoarea și rezultatele elevilor pregătiți în acest program: începând din 2016, elevii pregătiți în Academia DpIT sunt declarați elevii cu cele mai bune rezultate obținute în domeniile IT și Inovație, câștigând an de an premii la mai multe secțiuni.

