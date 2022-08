UBB, universitatea din țară cu cel mai mare buget aferent programului Erasmus

UBB ocupă primul loc în rândul universităților românești în ceea ce privește bugetul aferent programului Erasmus.

UBB, universitatea din țară cu cel mai mare buget aferent programului Erasmus. FOTO: Facebook/ Universitatea Babeş-Bolyai

Universitatea Babeș-Bolyai este, și în acest an, pe primul loc în rândul universităților românești în ceea ce privește bugetul aferent programului Erasmus finantat de Uniunea Europeană.

Astfel, UBB va beneficia în anul universitar 2022/2023 de aproximativ 4.495.000 Euro pentru a finanța mobilități Erasmus cu partenerii din spațiul european, reușind astfel să crească numărul de studenți, cadre didactice și personal administrativ care efectuează misiuni și stagii Erasmus în străinătate. Spre exemplu, în anul universitar 2021/2022 sute de studenți ai UBB (aproximativ 620) au beneficiat deja de mobilități Erasmus în străinătate, în vreme ce alte sute de studenți străini au efectuat la rândul lor stagii Erasmus la UBB.

„Era absolut normal ca cea mai mare universitate a țării și una dintre cele mai bine integrate internațional în aria academică europeană să câștige cel mai mare buget Erasmus. În acest fel comunitatea UBB va avea în continuare o platformă de internaționalizare puternică, trimițând temporar în străinătate și primind de acolo „minți” pentru a dinamiza formarea resursei umane de calitate și generarea de cunoaștere avansată. Nu în ultimul rând, tinerii care doresc să se înscrie la studii universitare au oportunitatea de a găsi în țară o platformă serioasă de internaționalizare, nefiind nevoiți să se angajeze din start în universități din străinătate, evitându-se astfel și fenomenul nedorit pentru țară de „brain/mind drain”. Le mulțumesc tuturor colegilor implicați în acest demers, sub proiectul Centrul de Cooperări Internaționale, aflat în coordonarea Prorectoratului de relații internaționale al UBB.”, a declarat rectorul UBB, prof. univ. Dr. Daniel David.

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu tradiția academică cea mai veche din România (începută acum 440 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din țară (cu peste 55.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria universităților de prestigiu și de referință din România, de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților. În plus, de mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universități ale lumii, cu o infrastructură academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-class/research-intensive, iar din 2021 este parte a alianței universităților europene EUTOPIA.

CITEȘTE ȘI: