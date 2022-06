Elevii clujeni cu media 10 la Bacalaureat și Evaluarea Națională vor fi premiați de Consiliul Județean cu câte 2.000 de lei

Elevii din județul Cluj care au obținut media 10 la examenele de Bacalaureat și Evaluare Națională vor fi recompensați de Consiliul Județean cu bani. Premiile vor fi de aproximativ 2.000 de lei.

Elevii de 10 vor fi premiați cu bani / Foto: arhivă Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean Cluj va premia și în acest an elevii merituoși ai județului.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a anunțat că forul administrativ județean va organiza, în perioada imediat următoare, o ceremonie de premiere a elevilor din județ care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat, sesiunea 2022, precum și a celor care au obținut media 10 la Evaluarea Națională.

Ceremonia va avea loc după definitivarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor:

„La fel ca în fiecare an, Clujul ocupă un loc fruntaș pe harta județelor cu rezultate excepționale la examenele naționale. Ne mândrim cu cea mai mare rată de promovare atât la Evaluarea Națională cât și la Bacalaureat, rezultatele obținute de cei care au susținut examenele întărindu-ne, odată în plus, convingerea că județul are elevi merituoși.

Îi felicit și le mulțumesc tuturor tinerilor care prin muncă și ambiție au făcut posibilă această reușită deosebită, dar și întregului colectiv didactic și părinților care i-au susținut și le-au călăuzit pașii înspre atingerea succesului”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Premiu în bani pentru elevii „de 10”

Pe lângă diplomele de excelență ce vor fi acordate cu acest prilej, tinerii absolvenți, atât cei de liceu, cât și cei de gimnaziu, care au promovat examenele cu media 10, sau care vor obține acest rezultat la finalul perioadei de contestații, în urma reevaluării lucrărilor, vor fi recompensați și cu o sumă de bani oferită de Consiliul Județean Cluj.

Suma nu a fost încă stabilită, însă dacă se va acorda la fel ca în anii trecuți, „elevii de 10” vor fi recompensați cu o sumă de bani în jur de 2.000 de lei, din partea Consiliului Județean.

În acest an, 8 absolvenţi de clasa a XII-a din judeţul Cluj au reuşit performanţa de a obţine 10 pe linie la sesiunea din acest an a examenului de bacalaureat. Cea mai ridicată rată de promovare la Bacalaureat din România a fost înregistrată în Cluj - 85,1%. Vezi AICI.

Județul Cluj se află pe primul loc în țară și la Evaluarea Națională cu 92,7% din note peste 5. 17 elevi din județul Cluj au reușit performanța de a obține 10 „curat” la examenele din cadrul Evaluării Naționale. Vezi AICI.

