Cât a plătit Emil Boc pentru curent și gaz? Factura la casa din Câmpenești, imensă: „A fost piperată”

Majorările la curent și gaz încep să se simtă, fapt pe care îl recunoaște și Emil Boc. Primarul a plătit o factură imensă la gaz, pentru doar câteva zile petrecute la casa de vacanță din Câmpenești.

Cât a plătit Emil Boc pentru curent și gaz? Factura de la casa din Câmpenești, imensă: „A fost piperată”

Întrebat de moderatorul unei emisiuni radio, Emil Boc a spus cât de mult a plătit pe facturi în această lună, în contextul scumpirii gazelor și curentului de la început de an.

În Cluj-Napoca, la bloc, primarul a mărturisit că a plătit cu aproximativ 20% mai mult:

„Factura a venit cu 20% mai mare. La mine la bloc aveam la Electrica undeva la 140 și acum am avut 170 sau ceva de genul acesta, factura lunară. La gaz aveam în jur de 180 și acum în jur de 220. Am centrală de apartament. Cred că am avut pe factură și o compensare, așa că momentul adevărului va fi la factura care-mi va veni acum, pe ianuarie”, a spus edilul.

Însă situația la casa de vacanță din localitatea clujeană Câmpenești stă diferit. Factura la gaz a fost imensă, deși primarul spune că a petrecut în total 3-4 zile acolo, de sărbători:

„Aoleu, nu știu cât am stat acolo, vreo 3-4 zile. Mi-a venit 200 lei factura la gaz. Am zis ‘bă, fratele meu, ce-i asta?’ Nu știu care sunt prețurile pe acolo, dar a fost ceva... Trei sau patru zile închegate dacă am fost, când au fost sărbătorile în decembrie, și factura a fost destul de piperată. Poate și acolo e o compensare, nu aș vrea să greșesc. Se mai fac ajustări, o să mă uit atent când îmi vine factura nouă că acum pe ianuarie chiar nu am stat deloc. Mai încălzește centrala aia, cât de cât, ca să nu înghețe. Atât mai face”, a spus Emil Boc.

CITEȘTE ȘI: