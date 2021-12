Clujul pune România pe harta crypto-gamingului mondial. WAM, o platformă unică în lume și accesibilă oricui, dezvoltată de clujeni

Compania clujeană Digitap a dezvoltat o platformă unică în lume, de tip play-to-earn, în care oricine poate să se joace pe telefon jocuri foarte simple și să câștige monede digitale, dar nu numai.

Doi antreprenori din Cluj-Napoca, Daniel Tămaș și Alex Rus, fondatorii companiei Digitap, alături de o echipă de profesioniști, au dezvoltat prima platformă din lume de tip „play-to-earn” care cuprinde mai multe jocuri din categoria casual şi hypercasual, intitulată WAM.app, în care utilizatorii concurează în turnee și pot câștiga premii crypto, precum WAM Coins sau NFT-uri.

WAM Coin este o monedă creată de Digitap pentru această platformă, pe care utilizatorii o pot folosi ca să participe la turnee.

Pentru a înțelege universul WAM.app și a afla mai multe despre această aplicație revoluționară, monitorulcj.ro a luat legătura cu Daniel Tămaș, CEO și cofondator la Digitap.

De ce e revoluționară aplicația WAM?

Până acum, folosirea criptomonedelor a fost mai restrânsă și ușor de accesat doar pentru persoanele care erau pasionate sau specializate pe acest domeniu. Însă prin aplicația WAM.app, mult mai multe persoane vor putea să profite de universul crypto într-un mod ușor și distractiv, prin jocuri foarte simple:

„Scopul platformei a fost de la început să permită utilizatorilor competiția pe jocuri foarte simple. De ce? Pentru că nimeni nu are răbdare și timp să se joace jocuri foarte complicate sau să investească în device-uri foarte scumpe. Jocurile foarte complicate în general sunt jucate doar de gamerii dependenți. În schimb, toată lumea intră pe jocurile casual, precum Candy Crush. Ale noastre sunt și mai simple decât Candy Crush, iar focusul și accentul e pe mecanica jocului. Spre exemplu, în joc dai cu mingea în perete sau cu un cuțit într-o țintă. Sunt lucruri axate pe mecanică și pe scor. Aici intervine elementul de competitivitate: de ce să joci singur, contra ta, când poți să joci contra altor oameni pentru performanța de a crește în scor”, a declarat pentru monitorulcj.ro Daniel Tămaș.

Cei doi clujeni au vrut să acceseze o piață care era „oarcum închisă” și au reușit să creeze ceva revoluționar:

„Piața crypto abia anul acesta a început să atingă partea de gaming cum trebuie. De aia îi zice și GameFi, game financial. Noi o revoluționăm pentru că prin WAM.app facilităm accesul la crypto fără a avea focus pe crypto. Adică lumea se poate juca și poate câștiga WAM tokens pe care ulterior poate să-i vândă într-un stable coin, pe un exchange centralizat sau descentralizat, și să își bage banii în buzunar fără să trebuiască să înțeleagă cum funcționează criptomoneda în sine sau tehnologia. Revoluționăm piața fiindcă suntem prima platformă din lume care a abordat jocurile acestea sub formă de turnee în interfața pe care o avem”, a mai spus Daniel Tămaș.

Combinație între TikTok, Roblox și jocurile Arcade

Antreprenorul clujean se așteaptă ca peste puțin timp să nu mai fie singurii de pe piață cu un astfel de produs, precum aplicația WAM.app, fiindcă lucrurile se mișcă într-un ritm extrem de rapid atât în crypto, cât și în domeniul jocurilor, dar e cert că au fost primii care au reușit să revoluționeze piața în acest mod.

Aplicația pe care au dezvoltat-o este acum accesibilă oricui, fiindcă pentru a intra în universul WAM.app nu trebuie să deții cunoștințe extraordinar de mari în crypto: „Chiar aș spune că poți să nu fii curios de cunoștințe tehnice, dar cu toate acestea să poți utiliza WAM și poți intra în turnee”, spune Daniel Tămaș.

De asemenea, cofondatorul ne spune că universul WAM a fost creat printr-un „mariaj” între TikTok, Roblox și jocurile Arcade din anii 80:

„Noi am făcut un «mariaj» între TikTok, Roblox și jocurile Arcade. Am făcut un Global Arcade Platform care are interfață similară cu TikTok și principii de dezvoltare și produs similare cu ale Roblox. Dăm acces altor studiouri de jocuri să publice la noi jocuri și să facă bani.”

„WAM 2 EARN”, o caracteristică inovatoare

O caracteristică a aplicației dezvoltată de Digitap este „WAM 2 EARN”, care conține, la rândul său, alte caracteristici. Daniel Tămaș le-a explicat pe fiecare în parte, pe înțelesul tuturor.

Prima dintre ele este „play-to-earn” - utilizatorii pot să câștige bani pur și simplu jucând jocuri și participând la turnee: „La play-to-earn e relativ simplu: ca utilizator intri, îți cumperi WAM coins cu care plătești un fee într-un turneu. Dacă ești bun în turneu și ajungi pe locul 1 primești rewards mult mai mari decât fee-ul pe care l-ai plătit.”

A doua este „own-to-earn” și permite utilizatorilor să devină proprietari de NFT-uri de care pot profita: „Utilizatorii pot deține NFT-uri care să fie vândute de developeri sau de noi, ca platformă. În acest fel, cine are o colecție de NFT-uri mai mare, pe lângă faptul că are venit recurent de pe urma lor, poate să le vândă la un moment dat, la un preț mai mare.”

A treia este „promote-to-earn” cu ajutorul căreia utilizatorii pot profita de pe urma abilităților lor de marketing: „Astăzi dacă vrei să promovezi ca marketar o bucată de conținut digital ai foarte puține șanse să mergi la cel care a dezvoltat produsul și să poți face într-un timp util un deal comercial pentru promovare benefică. Adică eu promovez pe banii mei, dar am nevoie de 10% din vânzări, iar pe partea cealaltă să fiu asigurat că utilizatorii trimiși într-adevăr îmi fac vânzări reale. Până acum există o lipsă de încredere din cauza inabilității tehnologice de a media corect relația între acești doi actori. Noi am zis: blockchain-ul e foarte șmecher și poate să facă lucrurile și transparent și simplu.

Cum dăm posibilitatea unui marketar să promoveze? Foarte simplu! Noi deja știm ce înseamnă trimis de trafic, tracking de trafic și repartizare de venit din traficul de pe un anumit IP. Ne-am gândit că pe toate acestea le putem da sub forma market-to-earn oricui vrea, fără să fie nevoie de un contract fizic. În termeni foarte simpli, tu dacă vrei să promovezi un turneu de pe WAM, vei lua un URL din contul tău de marketar și vei trimite trafic pe acel URL. Toți userii care intră pe acela vor fi tag-uiți în sistemul nostru și în momentul în care ei cumpără, plătesc fee-uri, tranzacționează în market-uri, cumpără și vând NFT-uri, fac orice transfer de valoare, cel care a trimis acel user primește și el la rândul lui o parte din revenue.”

Iar ultima, „develop-to-earn”, va oferi instrumentele necesare utilizatorului pentru a-și construi propriul joc și a-l vinde: „Studiourile independente de jocuri care vor să facă bani și altfel decât prin publicarea de jocuri pe Apple și pe Google vor putea publica jocuri la noi anul viitor. Jocurile noi le vom tokeniza. Tokenizarea jocurilor înseamnă, să zicem, identificarea unui joc pe blockchain. Tu ca developer poți să vinzi un NFT care reprezintă acest joc tokenizat. Acest NFT va avea niște funcționalități: developerul poate să vândă 100% din NFT sau mai puțin comunității - unei persoane sau mai multor persoane. În felul acesta, cine deține acest NFT va face bani recurenți de pe turneele care se jor organiza pe acel joc din fee-urile pe care noi le colectăm.”

Care e viitorul universului WAM?

Clujenii de la Digitap au deja viziunea făcută și pentru anul 2022, iar printre dorințele pe care le au este mărirea echipei. Având în vedere amploarea proiectului, Daniel Tamaș spune că este nevoie să facă angajări.

„Viitorul foarte foarte apropiat va fi listarea pe mai multe exchange-uri, asta ține de strategia de business, dar o strategie pentru produs va fi integrarea blockchainului în ianuarie și recrutare ca să ne mărim echipa. Practic, vrem și să mărim infrastructură”, a spus Daniel Tămaș.

Moneda digitală WAM Coin dezvoltată de compania Digitap a intrat la tranzacţionare pe platformele de exchange Gate şi Pancakeswap, luni, 21 decembrie, iar în primele 24 de ore a înregistrat volume totale de peste 9,8 milioane de dolari.

De asemenea, la Gala Internațională „Mobile Games Awards 2021”, Wam.app a ajuns printre finaliștii categoriei „Cel mai inovator brand”. Acesta a fost alături de unii dintre cei mai consacrați jucători din industrie, precum Huawei sau Niantic.



