ING Tech România își pregătește intrarea pe piața IT din Cluj (P)

Hub-ul de dezvoltare software al grupului ING se pregătește să intre pe piața de IT din nord-vestul țării, urmând ca în perioada următoare să deschidă al doilea birou al companiei, în centrul orașului Cluj-Napoca.

Marian Ion, CEO ING Tech România

• ING Tech România își urmează planurile de creștere și pregătește deschiderea unui birou în Cluj-Napoca în următoarele luni

• Compania are în prezent peste 1300 de angajați, cu planuri de a ajunge la 1500 de oameni până la jumătatea anului viitor

• Cu o cifră de afaceri de 68 de milioane de euro în anul 2020, centrul de dezvoltare software al grupului ING oferă peste 120 de servicii pentru 24 de entități ING

Implicat în dezvoltarea ariilor strategice ale grupului ING precum core banking, canale digitale, produse bancare și managementul datelor, hub-ul de tehnologie dezvoltă în prezent peste 120 de servicii către 24 de entități ING și a ajuns la 1300 angajați în acest an. Compania își urmează planurile de dezvoltare a portofoliului de servicii, continuând angajările atât în București, cât și în alte regiuni ale țării, unde oferă contracte de muncă de la distanță.

Extinderea companiei cu un nou birou în Cluj urmărește atât planul de dezvoltare a companiei pe termen lung, cât și nevoia de adaptare la modul de lucru hibrid pentru colegii din toată țara. Noul birou din Cluj va funcționa ca un centru al regiunii Nord-Vest și va fi un punct de conexiune cu comunitatea IT din această zonă a țării.

„În momentul acesta, dată fiind situația pandemică, sănătatea și siguranța angajaților reprezintă o prioritate pentru noi și toți angajații ING Tech România lucrează de acasă. Avem în plan să facem tranziția către un mod de lucru hibrid – mod de lucru ce va fi definit împreună cu angajații - în momentul în care situația ne va permite acest lucru. Această direcție se va aplica tuturor colegilor, inclusiv celor din Cluj și din regiune, care vor avea la dispoziție un birou fizic pentru a putea susține în viitor noul mod de lucru hibrid”, declară Marian Ion, CEO ING Tech România.

Pentru moment, compania intenționează să angajeze un grup restrâns de specialiști cu experiență, care sa pună bazele biroului din Cluj-Napoca, urmând ca în perioada următoare să se formeze echipe ce vor contribui la dezvoltarea de proiecte globale în zone precum managementul datelor sau canale și platforme digitale.

2021. Noi proiecte și linii de business

Anul acesta, echipele din ING Tech au lucrat la dezvoltarea unei soluții pentru companiile mici și mijlocii, care va permite clienților din acest segment deschiderea unui cont 100% digital. Soluția este în curs de dezvoltare pentru țări precum Olanda, Belgia și Luxemburg, urmând să fie extinsă în următorii ani la nivel global.

Hub-ul lucrează și la dezvoltarea unui serviciu care anticipează constant nevoile curente și viitoare ale clienților ING și adaptează următorii pași ai clientului în relația cu banca, folosindu-se și de inteligența artificială. Acest serviciu va fi lansat în primă fază în Italia, urmând ca anul viitor să fie lansat în România și Filipine.

În zona de web și mobile, ING Tech contribuie în prezent la dezvoltarea aplicațiilor de internet banking pentru Olanda, Belgia și Luxemburg, urmând ca în următorii doi ani să continue cu dezvoltarea de aplicații de internet banking pentru alte țări din ING.

2022. Planuri de viitor

În 2022, ING Tech va continua să dezvolte proiectele din zonele principale ale companiei precum core banking, canale digitale și aria de managementul datelor și va începe dezvoltarea de servicii și aplicații end-to-end dezvoltate integral de specialiștii IT din ING Tech România.

La începutul anului viitor, sau imediat ce situația pandemică va permite, compania plănuiește să formalizeze mutarea în noul sediu din București – acum în curs de amenajare – și să inaugureze biroul din Cluj. Ambele sedii vor funcționa ca centre regionale, adaptate modului de lucru hibrid.

Noul mod de lucru hibrid va fi definit împreună cu angajații și va fi structurat modular, astfel încât fiecare zonă de business și fiecare echipă să își poată defini gradul de prezență la birou și ritualurile de lucru, în funcție de contextul din echipă și de situațiile individuale ale colegilor.

ING Tech își va păstra ritmul de creștere dinamic, având în plan să ajungă la 1500 de angajați în perioada următoare. Compania a crescut constant, de la 250 de specialiști IT în 2016, până la 1300 în prezent. Cifra de afaceri a ING Tech România a evoluat odată cu numărul de angajați, de la 18 milioane de euro în 2016, până la 68 de milioane de euro la finalul anului 2020.

ING Tech România

ING Tech România este hub-ul global de dezvoltare software al grupului ING. Înființat în anul 2015, hub-ul are misiunea de a dezvolta aplicații scalabile la nivelul întregului grup, contribuind astfel la procesul de îmbunătățire și uniformizare a experienței clienților ING la nivel global. În prezent, ING Tech România lucrează cu 24 de entități din cadrul ING, dezvoltând soluții de core banking, touchpoint architecture, software pentru ATM, soluții pentru financial markets, dezvoltări Java, Data Management etc. ING Tech România face parte din ING Business Shared Service (IBSS).