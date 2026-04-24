Comunele din zona metropolitană Cluj, printre cele mai scumpe din România. Cât costă mp în Feleacu, Florești și Apahida?

Cele mai scumpe localități în care poți locui sunt în periurbanul municipiului Cluj-Napoca și a altor orașe mari din România.

Comuna clujeană Feleacu are prețuri mari pentru imobiliare | Foto: Facebook, Primăria Feleacu

Cele mai scumpe localități din România în care poți deveni proprietar se află în periurbanul orașelor Cluj-Napoca, București, Brașov și Timișoara, iar primul loc în clasamentul național este ocupat de comuna Ștefăneștii de Jos din județul Ilfov, urmat de comuna clujeană Feleacu, potrivit unei analize de profil, citată de Agerpres.ro.

Feleacu, a doua cea mai scumpă comună din România

Primul loc în clasamentul național este ocupat de comuna aflată la 15 km de Capitală, Ștefăneștii de Jos, localitate unde casele se vând cu un preț mediu de 2.681 euro/mp util.

Aceasta este urmată în top de comuna Feleacu din apropierea orașului Cluj-Napoca, unde cumpărătorii achită 2.635 euro/mp util pentru o casă.

3. Voluntari (jud. Ilfov, 2.307 euro/mp util)

4. Dumbrăvița (jud. Timiș, 2.169 euro/mp util)

5. Florești (jud. Cluj, 2.017 euro/mp)

6. Corbeanca (jud. Ilfov, 2.007 euro/mp util)

7. Cristian (jud. Brașov, 2.000 euro/mp util)

Cluj-Napoca are cele mai scumpe case vechi din România

Potrivit analizei, la fel ca în Capitală, piața veche are o reprezentare semnificativă în oferta de case disponibile cumpărătorilor în Cluj-Napoca. Prețul mediu solicitat pentru aceste imobile este, însă, considerabil mai mare față de cel practicat în București. În luna martie, acesta a ajuns la 3.454 euro/mp util, după un avans cu 6% în ritm anual, conform analizei citate.

Cumpărătorii care își doresc să achiziționeze o casă în zona periurbană a Clujului la un preț cât mai mic trebuie să-și orienteze căutările spre proprietățile din Apahida. Luna trecută, acestea se vindeau în medie cu 1.785 euro/mp util.

„Oferta este limitată (în Feleacu - n. red.), iar media de preț atinge pragul de 2.625 euro/mp util. Și casele din Florești au fost listate la vânzare cu un preț mediu de peste 2.000 euro/mp util. Ultima lună a adus, însă, ușoare scăderi la nivelul prețurilor în cazul celei mai mari comune din țară. În Florești (considerat drept „dormitorul” Clujului - n. red.) întâlnim o ofertă similară cu cea din orașul Popești-Leordeni, care a devenit o adevărată prelungire a Capitalei în ultimii ani”, susțin reprezentanții companiei imobiliare.

CITEȘTE ȘI: