Economie

Mai multe firme din Cluj au avut probleme cu banii în primele două luni din 2026. Numărul insolvențelor a crescut cu peste 18% în județ.

Numărul firmelor insolvente din Cluj a crescut cu peste 18% în primele două luni din 2026, comparativ cu perioada similară de anul trecut.

Numărul firmelor insolvente din Cluj a fost în creștere în primele două luni din 2026 | Foto: Facebook, Primăria Cluj-Napoca / Fotografie ilustrativă

 

 


 

Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvență în primele două luni din 2026 a fost de 1.091, în creștere cu 13,17% față de perioada similară din 2025, când au fost înregistrate 964 de insolvențe, potrivit datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).


 

 


Conform sursei citate, cele mai multe firme și PFA intrate în insolvență au fost înregistrate în București, respectiv 222, număr în scădere cu 8,64% față de primele două luni din 2025.

Clujul, în topul insolvențelor

Pe locurile următoare în ierarhia insolvențelor se află județele Cluj, cu 71 de insolvențe (plus 18,33%, față de 60 de insolvențe în primele două luni din 2025), Bihor - 64 (minus 12,33%), Timiș - 40 (plus 2,56%), Prahova - 39 (plus 18,18%), Ilfov - 38 (minus 17,39%), Maramureș - 36 (plus 89,47%), Arad - 36 (plus 89,47%) și Buzău - 33 (plus 37,5%).


În februarie 2026 au fost consemnate 562 de insolvențe la nivel național, cele mai multe în București - 114, Bihor - 36, Cluj - 18, Maramureș - 23, Prahova - 23, Brașov - 19.

Cele mai puține insolvențe s-au consemnat în județele Caraș-Severin - 4 (minus 50% față de ianuarie-februarie 2025), Covasna - 5 (minus 16,67%), Alba - 6 (minus 53,85%), Botoșani - 8 (minus 20%), Gorj - 8 (plus 14,29%), Harghita - 8 (dublu comparativ cu primele două luni ale anului anterior) și Mehedinți - 8 (minus 11,11%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvențe s-a înregistrat în comerțul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv 185 (minus 26,29% comparativ cu primele două luni din 2025), construcții - 166 (minus 9,29%), industria prelucrătoare - 97 (minus 18,49%) și transport și depozitare - 84 (minus 26,32%).


