Imobiliare.ro: De ce nu scad prețurile locuințelor în Cluj? Schimbări în comportamentul cumpărătorilor, în contextul războiului din Iran (P)

Piața imobiliară din Cluj-Napoca rămâne una puternică, în ciuda perioadei mai dificile pe care o traversează de la începutul acestui an.

Nu există, în momentul de față, motive care să genereze scăderi dramatice ale prețurilor, iar climatul actual poate chiar să crească nivelul de profesionalism al jucătorilor din breaslă. Evenimentele din ultima perioadă, inclusiv războiul din Iran, își pun totuși amprenta asupra cumpărătorilor.

Acestea sunt doar câteva dintre concluziile evenimentului Imobiliare.ro HUB Cluj-Napoca 2026 care a reunit la dezbateri peste 250 de profesioniști din comunitatea locală de real estate și jucători din sectorul financiar.

Cum evoluează prețurile locuințelor în Cluj-Napoca?

Prețul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vânzare în Cluj-Napoca a ajuns, la finele lunii trecute, la 3.272 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro - instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din țară.

S-a înregistrat un avans cu 8% comparativ cu perioada similară a anului trecut, mai mic decât în alte orașe din țară precum București (+16%), Iași (+11%), Timișoara (10%) sau Constanța (+10%).

Cele mai scumpe apartamente sunt scoase la vânzare în centrul orașului (3.538 euro/mp util) și în cartierele Andrei Mureșanu (3.425 euro/mp util) și Bună Ziua (3.325 euro/mp util), conform datelor Imobiliare.ro, platforma imobiliară cu cea mai mare încredere din partea utilizatorilor.

Pe segmentul nou al pieței rezidențiale clujene prețurile depășesc pragul de 3.300 euro/mp util. Proiectele rezidențiale cu cele mai scumpe apartamente disponibile, în prezent, cumpărătorilor sunt situate în zonele Între Lacuri (3.500 euro/mp util), Mărăști (3.400 euro/mp util) și Zorilor (3.100 euro/mp util).

Cum văd liderii locali evoluția pieței imobiliare din Cluj-Napoca?

Piața imobiliară din Cluj-Napoca se menține puternică, în ciuda faptului că în ultima perioadă au apărut unele modificări la nivelul său. Printre acestea se numără prelungirea perioadei necesare cumpărătorului pentru luarea deciziei finale de achiziție.

“Clientul nu se mai hotărăște atât de repede, este puțin în defensivă. Dacă înainte reacționa impulsiv pentru că totul era în creștere, acum cumpărătorul este în defensivă. Analizează mai mult și mult mai atent ce se întâmplă în piață, din toate punctele de vedere”, a explicat Ioana Oltean, CEO Napoca Imobiliare.

“Timpul de reacție este mai lent ca înainte. În momentul de față, durează aproximativ 6 luni luarea unei decizii de achiziție față de 2-3 luni înainte. Aici este una dintre marile diferențe față de anii precedenți”, a mai adăugat reprezentanta agenției imobiliare în cadrul evenimentului organizat de Imobiliare.ro.

Dan Pitic, CEO Scala Development, a vorbit în cadrul evenimentului Imobiliare.ro HUB Cluj-Napoca 2026 despre factorii care mențin prețurile apartamentelor noi la un nivel ridicat. Doar în ultimele zile, costurile materiilor prime necesare construcțiilor au crescut cu 10%-15%. Ritmul de autorizare pentru proiectele rezidențiale noi este tot mai lent, iar prețurile terenurilor urmează un trend ascendent, numărul celor cu o poziționare bună fiind tot mai mic.

“Orașul este plin. Sunt puține locuri în care mai poți să dezvolți și care să aibă accesibilitățile și utilitățile de care avem nevoie. Ce plătim în prețul acesta nu este doar prețul construcției și al terenului, ci este un cost of availability - cât de disponibile sunt apartamentele. Și nu sunt foarte disponibile”, a menționat Dan Pitic.

“Nu sunt motive serioase pentru care să considerăm o scădere a prețului, aproape indiferent de condițiile economice. Va scădea numărul tranzacțiilor? Da, este foarte posibil. Dar tranzacțiile sunt date de cerere care este în piață și de disponibilitate de bani. Iar disponibilitatea de bani există”, a mai adăugat el.

“Clujul rămâne în continuare un oraș magnetic, un oraș al oportunităților. Eu cred cu tărie că lumea vrea să se mute la Cluj. Este a doua capitală, după București, este capitala Ardealului, avem niște universități extraordinare, peste 80.000 de studenți, avem o viață vibrantă, avem cele mai faine festivaluri din țară. E fain la Cluj, chiar dacă e scump. Nu poate să fie fain și ieftin, nu există așa ceva. Cred că piața își va menține în continuare pragul de peste 3.000 euro/mp ca și medie”, a conchis reprezentantul Scala Development.

Cornelia Bindean, fondator și managing partner Impakt Imobiliare, a ținut să sublinieze faptul că orice perioadă mai dificilă de pe piața imobiliară poate să aibă și o latură pozitivă. “Astfel de momente reglează piața mai mult decât ar putea să o facă un cadru legislativ, atât în rândul profesioniștilor care activează în imobiliare, cât și în rândul dezvoltatorilor. Provoacă profesionistul să analizeze mai mult, să nu mai facă lucrurile din inerție. Noi avem o activitate consultativă, nu de vânzare, ceea ce înseamnă că trebuie să consiliem clienții corect, astfel încât orice investiție pe termen scurt, mediu sau lung, să aibă cât mai puține riscuri”, a explicat Bindean în timpul dezbaterilor organizate în cadrul evenimentului Imobiliare.ro HUB Cluj-Napoca.

“Clienții sunt mai atenți în ce investesc, analizează mai mult și îi aleg pe cei mai buni ca și consultanți”, a mai adăugat Cornelia Bindean. Oportunități continuă să existe, chiar și în perioade mai tulburi. “Cei care dețin capital îl vor investi, dezvoltatorii cu renume, cu o anumită reputație, vor avea de câștigat pentru că cei mici nu vor putea să susțină investițiile, agenții profesioniști se vor diferenția de ceilalți și toată lumea va avea de câștigat”, a conchis reprezentanta agenției Impakt Imobiliare.

Și Cosmin Lupan, fondator și manager general al agenției Capital Imobiliare, vede o oportunitate în perioadele presărate cu provocări. Important este, în opinia sa, ca jucătorii din real estate să aibă capacitatea de a-și asculta clienții și de a le oferi servicii adaptate nevoilor lor.

“Trebuie să mă duc adaptat (n.r. la client). Să diversific serviciile pe care le ofer ca agent imobiliar, să ofer o paletă la care poate că acum 5-7 ani nu mă gândeam”, a explicat el în cadrul evenimentului Imobiliare.ro HUB Cluj-Napoca 2026. Lupan este de părere că digitalizarea este extrem de importantă în munca agentului imobiliar și că aceasta ar putea să facă, pe viitor, diferența pentru cei care vor fi aibă succes în real estate.

1 din 3 clujeni ia credit ipotecar de la BCR

O treime dintre creditele ipotecare accesate în Cluj-Napoca sunt oferite de BCR, banca înregistrând în ultimii ani o performanță tot mai bună atât pe plan local, cât și la nivel național.

“Am ajuns să finanțăm de 3 ori mai mult decât finanțăm în 2022. Asta înseamnă că 1 din 3 români care a contractat un credit ipotecar l-a luat de la BCR. Acest lucru s-a întâmplat și la Cluj”, a declarat Petru Ciurtin, Director Zonal BCR Cluj-Napoca.

“Noi în Cluj suntem un trendsetter în piața din România. Nu e capitala la Cluj, dar avem tot ce ne trebuie ca să mutăm capitala”, a mai spus Ciurtin oferind, în plus, o serie de informații cu privire la preferințele celor care fac achiziții pe plan local apelând la finanțare. Creditarea a fost preponderentă pe segmentul apartamentelor noi, deși nici fondul de apartamente vechi nu a fost ignorat. Pe segmentul caselor s-a înregistrat o ușoară creștere. Pe plan local au fost acordate finanțări și de 2,5 milioane de lei în cazul caselor.

Cum afectează războiul din Iran creditarea și imobiliarele din România?

Printre consecințele imediate ale războiului din Iran se numără creșterea prețului petrolului care generează efecte în cascadă la nivelul tuturor prețurilor din piață. O majorare permanentă cu 10% a prețului petrolului ar putea adăuga aproximativ 0,3 puncte procentuale la rata anuală a inflației, potrivit estimărilor reprezentanților Băncii Naționale a României.

O astfel de evoluție generează o serie de efecte inclusiv pe segmentul rezidențial și pe piața de creditare. “O inflație crescută se vede în primul rând în prețurile locuințelor, care la rândul lor influențează cererea. Este influențată încadrarea clienților la finanțare și așa mai departe. O altă problemă vine pe fondul faptului că România are în orașele mari o ofertă rezidențială care scade de la an la an. Situația actuală crește exponențial costurile de construcție și tot ce înseamnă logistica materialelor. Dezvoltatorii pot avea dificultăți în a-și menține costurile sub control în perioada următoare”, a declarat Dan Niculae, CEO Imobiliare.ro Finance, în cadrul evenimentului organizat la Cluj-Napoca.

“Peste toate acestea se adaugă un impact emoțional asupra cumpărătorilor care în perioade de incertitudine, război, viitoare creșteri ale prețurilor, în perioade cu știri negative, amână deciziile cu impact pe termen lung. Simțim că traversăm o perioadă de acest gen pe piață. Se vede și în cererea de credite noi și în cererea pe real estate”, a completat el.

Vestea bună este, însă, cea că la începutul acestui an creditarea a avut o pondere reprezentativă pe piața imobiliară și că până la finele lunii septembrie IRCC ar trebui să se mențină la un nivel constant.

În perioada ianuarie-februarie, clujenii au accesat prin intermediul brokerilor Imobiliare.ro Finance credite noi cu o valoare medie de 474.439 lei (93.104 euro). Rata medie aferentă creditelor noi a fost, în același interval de timp, de 2.602 lei (510 euro).

Evenimentul Imobiliare.ro HUB Cluj-Napoca 2026 a fost organizat de Imobiliare.ro în parteneriat cu BCR, CRM REBS, eXp Realty, Impakt Imobiliare și Imobiliare.ro Finance.