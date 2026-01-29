Topul celor mai profitabile cartiere din Cluj-Napoca pentru investiții imobiliare – VIDEO (P)

Cluj-Napoca își menține, de un deceniu, poziția fruntașă în topul celor mai scumpe orașe din România pentru cei care își doresc să facă o achiziție imobiliară, iar randamentele obținute de investitori au scăzut semnificativ în toți acești ani. Iată care sunt, la ora actuală, zonele cele mai profitabile pentru cei care vor să cumpere o locuință cu scopul de a obține ulterior venituri din chirii.

Sursa imagine: Imobiliare.ro

Un apartament cu 2 camere putea fi cumpărat în urmă cu 10 ani cu circa 52.000 de euro și se închiria pe termen lung cu 360 euro/lună. Anul trecut, o locuință similară costa deja 150.000 de euro și se putea închiria cu 590 euro/lună. Astfel, randamentul brut a scăzut de la 8,5% la 4,7% în acest interval de timp, potrivit calculelor prezentate de specialiștii Imobiliare.ro în cadrul emisiunii “Întreabă expertul”.

“Atât Clujul, cât și celelalte mari orașe ale țării au fost destul de impactate de începerea pandemiei în 2020. Chiriile au fost de atunci destul de afectate, ele neputând să țină pasul cu ritmul de creștere al prețurilor de vânzare”, a explicat Andreea Popa, Senior Consultant Imobiliare.ro Market 360.

Cel mai mare randament brut, de 4,67%, poate fi obținut, în momentul de față în cazul unei investiții imobiliare realizate în cartierul Sopor. Mănăștur și Mărăști, cartiere extrem de populare în rândul studenților care se mută cu chirie în Cluj-Napoca, sunt și ele prezente în topul celor mai profitabile zone din oraș.

Randamentul brut scade la 4,1% într-unul dintre cele mai ieftine cartiere din oraș, Someșeni, și la 4% în cazul apartamentelor situate în Zorilor.

Mai multe detalii despre tipurile de investiții care pot fi făcute în imobiliarele clujene și cât de profitabile pot fi acestea în video de mai jos.