Vești bune pentru românii cu credite. ROBOR-ul a scăzut de șase ori la rând.

Indicele ROBOR la trei luni a scăzut de șase ori la rând și este foarte aproape de a ajunge sub pragul psihologic de 6% pe an.

ROBOR-ul la trei luni a scăzut de șase ori la rând | Foto: monitorulcj.ro

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut joi la 6,01% pe an, de la 6,03% pe an în ședința precedentă, conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Este a șasea oară la rând când indicele ROBOR la trei luni scade.

La începutul anului trecut, indicele era de 5,92% pe an.

Indicele la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a stagnat la 6,14% pe an, iar ROBOR la 12 luni a coborât la 6,31% de la 6,34% cât a fost miercuri.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,68% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul III 2025.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: