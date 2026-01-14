Inflația s-a mai domolit la sfârșit de 2025 și a coborât la 9,69%

Rata anuală a inflației a scăzut ușor în luna decembrie a anului trecut și a fost de 9,69%.

Rata anuală a inflației a coborât la 9,69% în luna decembrie, de la 9,76% în luna noiembrie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 11%, mărfurile nealimentare cu 10,48%, iar mărfurile alimentare cu 7,75%, potrivit datelor publicate miercuri, 14 ianuarie 2026, de Institutul Național de Statistică (INS).

„Indicele prețurilor de consum în luna decembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2025 a fost 100,22%. Rata anuală a inflației în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 a fost 9,7%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2025 - decembrie 2025) față de precedentele 12 luni (ianuarie 2024 - decembrie 2024) a fost 7,3%”, se arată în comunicatul INS.

Conform sursei citate, indicele armonizat al prețurilor de consum în luna decembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2025 a fost 100,23%. Rata anuală a inflației în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a fost 8,6%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2025 - decembrie 2025) față de precedentele 12 luni (ianuarie 2024 - decembrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 6,8%.

BNR: Inflați va scădea considerabil

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 9,6%, de la 8,8% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2025 și anticipează că aceasta va ajunge la 3,7% la sfârșitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară, potrivit datelor prezentate în luna noiembrie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

