ROBOR-ul la trei luni a scăzut la 6,50% pe an. Indicele a ajuns la același nivel cu dobânda cheie.

Indicele ROBOR la trei luni a scăzut, miercuri, 1 octombrie 2025, la 6,50% pe an și a ajuns astfel la nivelul dobânzii cheie.

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a coborât, miercuri, la 6,50% pe an, de la 6,51% pe an în ședința precedentă și a ajuns la nivelul dobânzii de politică monetară, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

ROBOR-ul la 3 luni scade treptat, însă e mai mare decât la începutul anului

Conform sursei citate, la începutul acestui an, indicele era de 5,92% pe an.

Indicele la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,65% pe an, de la 6,66%, iar ROBOR la 12 luni a stagnat la 6,84%.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 6,06% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul II 2025, cel mai ridicat nivel înregistrat până acum de acesta.

