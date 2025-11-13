Noi tarife de referință RCA: creștere medie de 5,4%. Diferențe semnificative între regiuni și categorii de șoferi.

Tariful de referință RCA pentru persoane fizice a crescut în medie cu 5,4% pentru autoturisme și cu 5,2% pentru autovehiculele de transport bunuri, comparativ cu tariful de referință publicat în luna decembrie 2024. Cum arată noile tarife de referință publicate de ASF?

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat, miercuri, noile tarife de referință RCA, care indică o creștere medie cu 5,4% pentru autoturisme și cu 5,2% pentru autovehiculele de transport bunuri.

Pentru unele categorii de șoferi aceste tarife sunt în creștere, în timp ce pentru alții scad. De asemenea, sunt diferențe semnficative înre regiuni: astfel șoferii care au mașinile înmatriculate în București-Ilfov au tarife RCA mult mai mari decât ale celor din restul țării pe motiv că fac cele mai mari daune, notează HotNews.ro

Noile tarife de referință RCA sunt un reper în piață pentru următoarele 6 luni: acestea nu reprezintă prețul de vânzare practicat de firmele de asigurări, ci au doar un rol orientativ.

Evoluția tarifelor RCA

Pentru persoane fizice, tariful de referință RCA a crescut în medie cu 5,4% pentru autoturisme și cu 5,2% pentru autovehiculele de transport bunuri, comparativ cu tariful de referință publicat în luna decembrie 2024.

Pentru persoane juridice, majorările au fost moderate: +3,5% pentru autoturisme și +3,2% pentru autovehiculele de transport bunuri, potrivit raportului publicat miercuri de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Analiza pe categorii de risc arată că pentru anumite categorii de șoferi tariful de referință a crescut, în timp ce pentru alții s-a redus, tarifele din București Ilfov fiind mult superioare celor din restul țării.

Cel mai mare tarif de referință, de 5129 de lei, îl vor avea de plătit șoferii din București-Ilfov, cu vârsta mai mică sau egală cu 30 de ani care conduc autoturisme puternice de peste 300 KW.

Pe de altă parte, pentru aceeași categorie de tineri șoferi care conduc mașini la fel de puternice, însă înmatriculate în restul țării, tariful de referință este de 3821 de lei, cu aproape 35% mai mic.

Vestea bună pentru această categorie de șoferi este că noul tarif de referință de 5.129 de lei este în scădere cu 2,1% (111 lei) față de tariful de la sfârșitul anului trecut.

Pentru șoferii cu vârste între 41-50 de ani, cel mai mare tarif de referință, de 3821 de lei, este în cazul celor care conduc mașini cu o putere de 201-300 KW înmatriculate în București/Ilfov. pentru acești șoferi, tariful de referință a crescut cu 55 de lei față de sfârșitul anul trecut.

Pe de altă parte, pentru aceeași categorie de șoferi care conduc mașini similare înmatriculate în restul țării, noul tarif de referință RCA este de 2.258 de lei.

ASF notează că noul raport are și scăderi ale tarifului de referință.

De exemplu, pentru un șofer din București-Ilfov, cu vârsta între 51 și 60 de ani și autoturism între 151–200 kw, tariful a scăzut cu 3,5%. Reduceri s-au înregistrat și pentru șoferii sub 30 de ani, cu mașini de peste 200 kw. În cazul autovehiculelor de transport persoane, creșterea a fost de doar 0,4%, practic o stagnare.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea națională, înființată în anul 2013, pentru reglementarea și supravegherea piețelor asigurărilor, a pensiilor private, precum și a pieței de capital.

