Înscrierile pentru posturi la companii de stat, suspendate după o avalanșă de CV-uri. Câți oameni au candidat?

Deoarece numărul de CV-uri depuse depășește resursa umană disponibilă, înscrierile pentru selecțiile în companiile de stat vor fi suspendate.

Ministerul Economiei a suspendat înscrierile pentru selecțiile în companiile de stat după un val de CV-uri depuse | Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) va suspenda de joi înscrierile pentru selecțiile în companiile de stat, ca urmare a „numărului impresionant de aplicații - peste 2.000”.

Avalanșă de CV-uri pentru angajări la companiile de stat

„Datorită numărului impresionant de aplicații - peste 2.000 de CV-uri primite în mai puțin de o săptămână - vom suspenda temporar înscrierile începând de mâine, 28.08.2025, ora 14.00. Până atunci, aplicațiile pot fi trimise în continuare. Ne dorim să fim corecți și transparenți: volumul foarte mare de CV-uri depășește resursa umană disponibilă în acest moment pentru procesare. De aceea, considerăm onest să suspendăm temporar înscrierile, pentru a putea analiza cu atenție toate candidaturile primite”, a subliniat ministerul de resort, într-o postare publicată, miercuri, pe pagina de Facebook a instituției.



Săptămâna trecută, MEDAT a transmis, într-un comunicat de presă, că peste 600 de CV-uri au fost primite, în 24 de ore, pe site-ul instituției pentru selecțiile în companiile de stat.



„În conferința de presă susținută ieri, 21 august, Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a făcut un apel la profesioniștii cu experiență juridică, economică și managerială să se implice în redresarea companiilor de stat prin aplicarea directă pe site-ul instituției. Rezultatul a fost că în primele 24 de ore de la anunț au fost primite peste 600 de aplicații. Dintre aceștia, cei mai mulți au experiență în economie/finanțe, audit, management, sunt ingineri, specialiști în resurse umane sau domeniul bancar”, preciza ministerul.



Toate documentele sunt analizate de echipa ministrului de resort pentru găsirea candidaților potriviți pentru companiile unde trebuie făcute urgent numiri temporare.



„Pe termen lung, soluția rămâne modificarea legislației, iar MEDAT a transmis deja către Secretariatul General al Guvernului o serie de propuneri la modificarea OUG 109/2011 aflată în transparență publică. Amendamentele vizează: introducerea unor indicatori clari de performanță în contractele de mandat, posibilitatea anulării și reluării procedurilor viciate sau ilegale, deschiderea reală a selecțiilor către profesioniști din mediul privat, academic sau instituțional”, se menționa în comunicat.



Totodată, instituția propune limitarea numărului de mandate consecutive și ca evaluarea performanței la companiile strategice să fie realizată de o comisie independentă, desemnată de către prim-ministru.

