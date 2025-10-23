Corpul Consular Cluj-Napoca sărbătorește Ziua Națiunilor Unite prin concertul „Bucuria Vieții”

Cu ocazia Zilei Organizației Națiunilor Unite, Corpul Consular Cluj-Napoca organizează marți, 28 octombrie 2025, de la ora 19:00, la Auditorium Maximum, concertul extraordinar „Bucuria Vieții”.

Prin această inițiativă, Corpul Consular continuă tradiția de a reuni comunitățile și statele reprezentate la Cluj-Napoca. Concertul va fi susținut de Young Famous Orchestra, dirijată de Vladimir Agachi, în parteneriat cu WENS Travel, și îl va avea ca invitat special pe Giancarlo Palena, acordeonist de renume internațional.

Corpul Consular Cluj-Napoca reunește consulatele onorifice și reprezentanțele diplomatice active în regiune și are ca misiune promovarea colaborării între state prin proiecte culturale, educaționale și sociale. Prin astfel de evenimente, Corpul își propune să consolideze legăturile dintre România și partenerii săi internaționali și să contribuie la dezvoltarea unui climat bazat pe respect și prietenie între culturi.

„Bucuria Vieții” este modul prin care comunitatea consulară din Cluj dorește să marcheze Ziua Națiunilor Unite, amintind că unitatea în diversitate este unul dintre cel mai importante principii în activitatea diplomatică şi nu numai.



