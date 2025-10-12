Black Friday bate la ușă. Valoarea medie a unei comenzi va fi de 500 lei.

A mai rămas mai puțin de o lună de zile până la Black Friday, „sărbătoarea” reducerilor, iar românii valoare unei comenzi medii va fi de 400-500 de lei în România.

Românii vor cheltuii minim 400-500 pentru o comandă de Black Friday | Foto: depositphotos.com

Evenimentul „Black Friday”, programat în luna noiembrie, va genera în România cel mai mare interes din istoria comerțului autohton, mai ales în mediul online, iar valoarea unei comenzi medii va fi de 400-500 de lei, sub nivelul de anul trecut, reiese dintr-o recentă analiză de specialitate, citată de Agerpres.ro.

Conform sursei citate, la cea de-a 15-a ediție a „Black Friday” de România, cumpărătorii vor căuta cele mai bune oferte, reduceri și discounturi în special pentru produse de îmbrăcăminte și încălțăminte, pentru parfumuri, cosmetice în general și mai puțin pentru electronice și electrocasnice.

Black Friday mai „sărac” în 2025

„Vânzările din comerțul cu amănuntul din România au scăzut semnificativ în ultimele luni, declinul fiind cel mai accentuat din UE. Motivele țin, în principal, de scăderea puterii de cumpărare pe fondul inflației record din România, de trei ori mai mare decât media europeană. În condițiile în care veniturile au înghețat în multe sectoare, atât din mediul public cât și cel privat, deteriorarea puterii de cumpărare îi face pe români să fie mult mai atenți la ceea ce cumpără. În 2025, oamenii s-au angrenat într-o adevărată goană după promoții, discounturi și reduceri de prețuri, achizițiile lor zilnice fiind definite, în mare parte, de campaniile de marketing din retail. De Black Friday 2025 vor încerca să cumpere ce nu își mai permit în prezent, vor căuta pe site-uri și în magazine produsele cu cel mai mic preț, mai ales din zona de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru iarnă”, anticipează compania de consultanță.

La capitolul încasări, după un an 2024 în care „Black Friday” a generat aproximativ 500 milioane de euro, la nivelul întregii luni noiembrie (online&offline), „nu este exclus ca 2025 să aducă încasări similare, stimulate în primul rând de efectele creșterilor de prețuri”.

În ceea ce privește bugetele alocate de către români pentru asemenea ocazie, previziunile consultanților indică faptul că, în 2025, comanda medie realizată va fi în jurul al 400-500 de lei, sub valoarea de anul trecut.

„Dacă anul trecut am văzut o creștere cu 50 de lei a comenzii medii, anul acesta oamenii vor avea mai puțini bani la dispoziție, în contextul scăderii reale a veniturilor, din cauza inflației record, de 10%. Scăderea puterii de cumpărare se simte tot mai mult, iar efectele se vor vedea și de BF2025. Black Friday va aduce cele mai multe comenzi din mediul online, acolo unde principalii jucători din piață vor depune și cele mai multe eforturi de marketing. Logistic, vânzările online devin cele mai profitabile. Eforturile de marketing se vor concentra pe acest canal de vânzare care, în 2025, va atinge un record istoric în ceea ce privește traficul, audiența site-urilor de vânzări online urmând atingă cel mai ridicat nivel din istoria Black Friday”, afirmă analiștii.



În acest context, în viziunea specialiștilor, retailerii vor încerca, de „Black Friday”, să stimuleze cât mai mult posibil, prin instrumente de marketing, ideea de FOMO (fear of missing out/teama de a rămâne pe dinafară).



Potrivit sursei citate, nu este exclus ca peste 70% dintre vânzările din ziua cu cele mai importante reduceri să fie realizate cu ajutorul telefoanelor mobile, un record istoric în materie de comerț online în România. De asemenea, se așteaptă să se apeleze tot mai mult la comparatoarele de prețuri online pentru a face alegeri mult mai bine fundamentate.

Raportul European Ecommerce 2025 arată că România se clasează pe locul 3 între statele-membre UE din Europa Centrală și de Est în privința valorii comerțului electronic (11,7 miliarde de euro, în 2024), după Polonia și Cehia, și pe locul 9 la nivel european.

Prognoza din piață evidențiază faptul că valoarea comerțului electronic din România este așteptat să atingă în acest an 3,5% din PIB.

