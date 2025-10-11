2.800 de firme din Cluj, închise în primele 8 luni din 2025. Numărul e în creștere.

Clujul se află în clasamentul celor mai multe firme radiate din România. Peste 2.800 de afaceri au pus lacătul pe ușă în primele opt luni din 2025.

Peste 2.800 de firme din județul Cluj au fost radiate în primele opt luni din 2025 | Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Un număr de 56.531 firme au fost radiate la nivel național, în primele opt luni din 2025, cu 4,2% mai multe comparativ cu perioada similară din 2024, potrivit statisticilor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Clujul, în topul celor mai multe firme închise

Conform sursei citate, cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul București, respectiv 9.961 (număr în creștere cu 17,56% față de primele opt luni din 2024), și în județele Cluj (2.867, +6,07%, față de 2.703 în primele opt luni de anul trecut), Bihor (2.291, +26,64%), Constanța (2.249, +8,12%), Timiș (2.151, -0,92%), Iași (2.088, +10,83%) și Ilfov (2.029, +7,98%).

În august 2025, au fost consemnate 5.594 radieri de firme, cele mai multe în București (983) și în județele Cluj (273), Constanța (254), Bihor (225), Ilfov (207) și Iași (201).

La polul opus, cele mai puține radieri au fost consemnate în județele Ialomița (328, în scădere cu 10,87% față de ianuarie-august 2024), Călărași (368, +1,38%), Covasna (437, +3,07%), Giurgiu (457, +12,84%), Teleorman (468,+10,64%), Mehedinți (499, + 1,01%) și Caraș-Severin (499, -1,77%).

Creșteri mai semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în județele Olt (+35,48%), Bihor (+26,64%) și Sibiu (+24,79%), în timp ce scăderile cele mai mari au fost consemnate în Dâmbovița (-32,51%), Botoșani (- 17,25%) și Harghita (-17,24%).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv 12.832 (+2,59%, raportat la primele opt luni din 2024), agricultură, silvicultură și pescuit (5.734, - 3,45%) și transport și depozitare (4.862, - 0,59%).

