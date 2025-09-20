Peste 4,5 milioane de oameni s-au înscris pentru șansa de a cumpăra bilete la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Cât costă?

Mondialul de fotbal din vara anului viitor din Canada, Mexic și Statele Unite este așteptat cu sufletul la gură de milioane de fani ai sportului rege. Câțiva dintre ei au o șansă în plus să cumpere primii bilete.

Peste 4,5 milioane de oameni s-au înscris în cursa pentru achiziționarea de bilete la Campionatul Mondial de Fotbal 2026 | Foto: depositphotos.com

Peste 4,5 milioane de persoane din întreaga lume s-au înscris în cursa pentru achiziționarea biletelor de intrare la meciurile Cupei Mondiale de fotbal, ediția 2026, într-un interval de doar zece zile, a anunțat FIFA într-un comunicat publicat pe site-ul oficial.

4,5 milioane de fani au intrat în cursa pentru bilele la FIFA World Cup 2026

În mai puțin de zece luni, Statele Unite, Canada și Mexic vor găzdui turneul final al Cupei Mondiale. Pentru a marca ocazia, FIFA a lansat luna aceasta, faza de prevânzare a biletelor, care vor fi distribuite apoi prin tragere la sorți.

Între 10 și 19 septembrie, 4,5 milioane de persoane din 216 diferite țări s-au înscris pentru această primă fază, care a fost accesibilă doar deținătorilor de carduri Visa, unul dintre partenerii al competiției, precizează L'Equipe, citat de Agerpres.ro

„Peste 4,5 milioane de fani din întreaga lume vor participa la tragerea la sorți pentru prima șansă de a cumpăra bilete, dovedind că turneul de anul viitor din Canada, Mexic și Statele Unite va fi cel mai mare, mai incluziv și mai incitant eveniment de până acum”, a precizat președintele FIFA, Gianni Infantino. Oamenii din cele trei țari gazdă au fost cei mai interesați.

Potrivit FIFA, cei mai mulți s-au înscris din:

Statele Unite ale Americii (SUA) Mexic Canada Germania Anglia Brazilia Argentina Columbia Spania Italia

Cât costă biletele pentru Mondialul de fotbal din 2026?

Tragerea la sorți va avea loc pe 1 octombrie, însă FIFA precizează că persoanele extrase nu au garantate bilete pentru data solicitată, ci doar că vor putea asista la unul dintre cele 104 meciuri ale Cupei Mondiale.

Prețurile biletelor vor începe de la 60 de dolari, pentru unele meciuri din faza grupelor, și pot ajunge până la 6.730 de dolari, conform L'Equipe.

A doua perioadă de vânzare a biletelor pentru CM va avea loc intervalul 27-31 octombrie, urmată de o a treia perioadă, după tragerea la sorți a grupelor, programată pe 5 decembrie la Washington.

