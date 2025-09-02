Facturile la curent electric vor scădea. Ministrul Energiei: „Au fost agreate cinci măsuri în acest sens.”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis că au fost agreate cinci măsuri în Coaliției de guvernare, care vor avea ca efect scăderea prețului la energie electrică.

Facturile la energie electrică ar urma să scadă în România | Foto: monitorulcj.ro

Energia reprezintă un subiect de foarte mare interes și, în urma discuțiilor demarate, au fost agreate cinci măsuri în cadrul Coaliției de guvernare, care au fost trimise și Guvernului, în vederea scăderii prețului la energia electrică, a declarat, marți, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.ro.

Facturi mai mici pentru curentul electric

„Subiectul energiei reprezintă un subiect de foarte mare interes.(...) De când am început discuțiile în căutare de soluții pentru ca românii să nu mai plătească aproape cea mai scumpă energie electrică din Europa am făcut progrese serioase. Deja suntem la stadiul în care avem cinci măsuri care au fost agreate și în cadrul Coaliției de guvernare și care au fost transmise Guvernului României pentru a fi adoptate în cadrul unui memorandum. Acestea vor veni complementar cu măsuri de rezolvare a problemei de fond, și anume creșterea capacităților de producție”, a spus Ivan, care a subliniat că măsurile au fost stabilite împreună cu patronatele și alți actori din domeniu.

„Ceea ce noi dorim e să scădem cu cel puțin 25%. Asta e un target rezonabil, ținând cont și de un buffer. Deci, în momentul de față, media plătită de un consumator din UE este undeva la 1,28 lei pe kWh. În România suntem la aproape 1,50 lei. Ținta e ca prețul din România să fie cu măcar 1% sub media europeană. Asta este o dorință explicită. Că vom reuși să ajungem cu 3% față de media UE, cu 10% ar fi ideal. Am fost precauți când am stabilit aceste ținte”, a spus Bogdan Ivan.



Acesta a precizat că durata medie de implementare a măsurilor variază între două săptămâni și șase luni, dar că, în opinia sa, un orizont rezonabil de timp ar putea să fie aproximativ șase luni, un an, până la care se vor vedea primele efecte.



Potrivit ministrului, una dintre măsuri vizează mecanismul de market maker, Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei creând cadrul legal pentru ca acest mecanism să fie agreat, și urmează ca, în perioada următoare, ministerul, în calitate de acționar la principalele companii care produc energie în România, să ceară conducerii acestora o analiză asupra dorinței de a se califica ca și market maker.



„Am creat cadrul legal, avem câteva luni la dispoziție pentru a operaționaliza acest mecanism care va putea să ducă, împreună cu celelalte măsuri, la o scădere a prețului final. Scopul este unul foarte simplu. Niciuna din aceste măsuri nu funcționează de una singură. Dacă ele nu vor fi luate în integru, într-un mod foarte clar și precis, nu vom avea un efect pe care îl estimăm astăzi”, a precizat ministrul.



El a adăugat că un alt mecanism, care a fost operaționalizat încă de la începutul discuțiilor, a fost extinderea mecanismului de garantare a tranzacțiilor de energie pe piața angro.



„După ce ANRE a instituit această schemă, putem să spunem că o mare parte din ceea ce se putea discuta despre potențial speculativ al pieței de energie a fost eliminat. În momentul de față, cei care vor să cumpere în avans energie electrică sunt obligați să vină cu o garanție de 10% pentru achizițiile mai mari de șase luni și cu o garanție de 5% pentru achizițiile mai mici de șase luni. Dar în acest mecanism este evident că o mare parte din ceea ce se putea discuta despre potențiale mecanisme de speculă au fost eliminate”, a explicat șeful de la Energie.



De asemenea, ministrul a menționat că în prezent, din totalul costului operatorilor de distribuție, aproximativ 20% reprezintă consumul propriu tehnologic.

„Sunt anumite pierderi care, odată cu investițiile în infrastructură, odată cu sisteme integrate digitale vor scădea. E un alt mecanism de achizitor unic care a fost gândit împreună cu piața și care va putea să ducă la o scădere a acestei medii care la nivelul European se situează în jurul cifrei de 8-10%”, a detaliat el.

Contoarele inteligente, soluția pentru facturi mai mici la energie

Un alt punct vizează prețuri dinamice, contoare inteligente, sisteme integrate digital. Pe o analiză făcută asupra impactului în Marea Britanie, în Belgia, în Spania, în Germania, în țările scandinave, această măsură, odată implementată, a dus la o scădere a prețului pentru consumatorul final de aproximativ 24%.



„Această măsură vine integrată tot împreună cu operatorii de distribuție. Nu e suficient să instalăm doar smart meter care să nu partajeze date în timp real, ci am creat un mecanism prin Fondul pentru modernizare prin care, împreună cu operatorii privați, creăm soluții integrate de consum”, a explicat Ivan.



Acesta a precizat că urmează ca, în perioada următoare, împreună cu o parte dintre partenerii ministerului, să fie anunțată inclusiv producția în România de astfel de dispozitive care să folosească tehnologie extrem de avansată și care să deservească piața din România și întreaga piață din Europa.



Totodată, ministrul Energiei a semnalat că în momentul de față există aproximativ 40 de linii de finanțare pe tot ce înseamnă eficiență energetică, energie, din foarte multe agenții guvernamentale și din ministere, de la Agricultură până la Ministerul Fondurilor Europene.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: