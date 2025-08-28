Toamna vine cu scumpiri peste tot. Construcțiile conduc topul creșterilor de preț.

Managerii din mai multe domenii din România estimează scumpiri în toate sectoarele economice în următoarele trei luni.

Managerii din industria prelucrătoare, construcții, comerțul cu amănuntul și servicii apreciază o tendință de stabilitate a activității economice și a numărului de salariați în perioada august-octombrie 2025, dar și o creștere a prețurilor în toate sectoarele, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS).

Toamna vine cu prețuri mai mari

De asemenea, 63,3% dintre managerii din construcții și 60,4,% din comerțul cu amănuntul consideră că prețurile vor crește.



În industria prelucrătoare, pe baza datelor din ancheta de conjunctură, managerii din sector preconizează pentru următoarele trei luni relativă stabilitate a producției, reflectată printr-un sold conjunctural de - 0,5%.



Se estimează, de asemenea, stabilitatea numărului de salariați (sold conjunctural -5,2%), în timp ce prețurile produselor industriale sunt așteptate să urmeze o tendință ascendentă, indicată printr-un sold conjunctural de +48,6%.



În construcții, conform estimărilor din luna august 2025, pentru următoarele trei luni, se va menține o relativă stabilitate, atât pentru volumul producției (sold conjunctural +1,1%), cât și pentru numărul de salariați (sold conjunctural + 0,6 %).



Prețurile lucrărilor de construcții se estimează că vor urma o traiectorie ascendentă, reflectată printr-un sold conjunctural de +61,9%.



În sectorul comerțului cu amănuntul, managerii estimează pentru următoarele trei luni relativă stabilitate a cifrei de afaceri (sold conjunctural -0,5%).



În ceea ce privește forța de muncă, angajatorii anticipează, de asemenea, o relativă stabilitate a numărului de salariați (sold conjunctural +3,7%). Majorări de prețuri sunt estimate de cei mai mulți dintre respondenți, 60,4%, și doar 1,1 % spun că prețurile vor scădea, soldul conjunctural fiind astfel de 59,3%.



Pe baza datelor estimate, volumul serviciilor (cifra de afaceri) preconizat pentru următoarele trei luni indică o tendință de relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de +1,4%.



În sectorul serviciilor, numărul salariaților este prognozat să rămână aproape neschimbat, cu un sold conjunctural de -1,8%.



Prețurile de vânzare sau de facturare se anticipează că vor urma o traiectorie ascendentă, reflectată printr-un sold conjunctural de +38,7%.

