Mugur Isărescu: „Am avut ieșiri mari de capital, banca națională a intervenit”. Ce spune guvernatorul BNR despre cursul de schimb?

În luna mai a avut loc o presiune puternică pe piața valutară, cu unele dintre cele mai mari ieșiri de capital, Banca Națională a intervenit cu sume foarte mari, dar cursul de sub 5 lei pentru un euro era imposibil de apărat, a explicat, marți, guvernatorul Mugur Isărescu, în cadrul unei conferințe de presă.

Mugur Isărescu: „Am avut ieșiri mari de capital, banca națională a intervenit”|Foto: monitorulcj.ro

„În luna mai am avut o presiune puternică pe piața valutară, ieșiri mari de capital, aș spune, istoric, probabil că unele din cele mai mari. N-au fost determinate de un singur element. Aici a fost o avalanșă de factori negativi. A început datorită tensiunilor și discursului public deseori agresiv încă din perioada campaniei electorale, s-a deteriorat treptat, apoi a fost rezultatul alegerilor, dar după asta a urmat demisia Guvernului, practic și mai ales semnalul de alarmă l-a constituit faptul că Ministerul de Finanțe, luni, după alegeri, pe data de 5 sau 6, nu mai țin minte, n-a putut să absoarbă, să ia bani din piață și a anunțat acest lucru. În consecință, am asistat la ieșiri masive.

Problema majoră nu au fost intervențiile. O spun acum în clar: banca națională a intervenit și în ziua de după alegeri cu sume mari, chiar foarte mari, cei care au citit platformele de tranzacționare și știu să le citească, pentru că o parte din intervențiile noastre sunt făcute în mod indirect, prin intermediere, așa se face de către orice banca centrală, în anumite situații, și asta a fost o situație pe care noi am gândit-o că ne așteptam la diverse mișcări de capital, da, orice intervenție scoate lichiditate din piață”, a declarat Mugur Isărescu, la prezentarea Raportului trimestrial asupra inflației, potrivit Agerpres.ro

Isărescu: Cursul de sub 5 lei era imposibil de apărat

Guvernatorul BNR a explicat că retragerile de lichiditate din piață sunt importante dacă intervențiile sunt mari.

„Și acum ca o concluzie, nu numai că am intervenit, s-au creat probleme legate de lichiditatea din piață și orice politică rațională nu poate să facă două lucruri conflictuale în același timp. Adică, pe de-o parte, să apere leul, cursul, și pe de altă parte se introducă lichiditate în piață. Și în aceste condiții, cursul de sub 5 lei era imposibil de apărat. Nu numai datorită pierderii, cum spuneți dumneavoastră, pierderii de rezervă, nu este cuvântul cel mai potrivit că nu pierdem rezervă, schimbăm o parte din rezervă cu lei, vindem valută și cumpărăm lei de pe piață, este o pierdere relativă, dar și faptul că apar probleme în funcție de perioada în care se formează rezervele minime obligatorii de finanțare, nu numai a deficitului bugetar, a cheltuielilor publice, dar și a plăților din economie. Deci, Banca Centrală trebuie să aibă grijă de ambele lucruri. Și este un echilibru foarte dificil de făcut. S-a creat, pentru că s-a anunțat, nici nu spun o noutate, o să spun numai în clar ca să se știe ce s-a întâmplat, s-a creat o celulă de criză, a venit Ministerul de Finanțe aici, am discutat și s-au găsit soluții”, a spus Mugur Isărescu.

Cursul de schimb, într-o zonă de echilibru

Guvernatorul BNR a afirmat că s-a limitat deprecierea cursului de schimb și s-a asigurat și lichiditatea în piață pentru a se face plățile bugetare. Totodată, Mugur Isărescu a arătat că leul se află în prezent într-o zonă de echilibru.

„Nu-l spun (care este noul prag psihologic pentru cursul leu - euro - n.red.).

Deci, cel mai mult pot să vorbesc despre o zonă de echilibru și cred că acum suntem în această zonă. Dar o zonă de echilibru nu înseamnă margini, pentru că exact acolo te atacă speculatorii. Și noi avem flotare. Cursul e determinat de piață. Deci, pentru că intervenim, dar nu spunem când intervenim, de ce intervenim, cu cât intervenim, dar spunem că intervenim”, a explicat, marți, Mugur Isărescu, în cadrul prezentării Raportului trimestrial asupra inflației.

