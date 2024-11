Noua modă printre români. Călătorii fulger cu avionul!

„Day-trips” sau excursiile de o zi, extrem de populare în țările occidentale, au început să câștige teren și în România.

Într-o perioadă în care timpul liber devine tot mai rar, tot mai mulți români caută modalități rapide de a scăpa de stresul cotidian și de a se deconecta de la agitația zilnică. Românii au prins repede ideea și încearcă să găsească destinații apropiate, la cel mult 2-3 ore de zbor, pentru care au returul la orele serii. Astfel, a doua zi ei sunt gata să meargă din nou la muncă, după ce au beneficiat de o zi liberă sau au obținut o învoire de la job din partea șefilor.

Printre cei care au îmbrățișat ideea se numără și un tânăr care, sub protecția anonimatului, a scris pe unul dintre grupurile de Facebook destinate turiștilor și a cerut un sfat.

„Ați făcut vreodată o nebunie să plecați din țară cu avionul dimineața și să vă întoarceți seara? Așa îmi doresc eu să surprind și am nevoie de un sfat. Care ar fi nebunia potrivită pentru această zi, Milano sau Veneția? Mulțumesc!”, a întrebat el.

Provocarea a fost acceptată imediat de membrii grupului, care au venit cu idei și cu sfaturi speciale.

Unde se duc românii în „day trips”

„Normal, de multe ori când aveam treabă undeva și nu voiam să mă complic. Viena, Londra mai ales, zburam la 6 dimineața către Londra, înapoi pe la 22-23”, a fost primul răspuns.

„Nu știu dacă și cum sunt zboruri diponibile, dar pentru o zi merge Pisa. De la aeroport poți ajunge chiar pe jos în oraș. Orașul e micuț, poate fi luat la pas și e foarte drăguț”, a fost altă sugestie.

Autorul postării inițiale a revenit cu o altă întrebare: „Mulțumesc de răspunsuri. Și dacă îmi iau și copilul cu mine (12 ani), unde să mă duc?”

„Londra”, a fost un răspuns. „Debrecen - Luton Londra dimineața la 6, seara la 9, dacă rețin bine, m-am reîntors. Good luck. Experiență mișto. Aș miza pe Milano în cazul de față”, a fost alt sfat.

„Nu știu din ce parte a țării sunteți, dar eu am luat vagonul de dormit din Deva (cazare și transport concomitent până la Viena, vizitarea orașului cu Hop on Hop off, iar seara idem întoarcere ca la plecare). Dacă urmăriți sunt oferte de preț la transportul cu trenul”, i-a sugerat cineva.

Ce riscuri sunt

Au fost și internauți care au avertizat asupra riscurilor legate de întârzierile tot mai frecvente ale avioanelor. „Eu am fost de multe ori așa, ce e peste 7 ore între zboruri e perfect pentru un scurt trip. Dar am avut și neplăcerea să aibă avionul întârziere, apoi să stăm 3 ore în aer din cauza ceței, iar când am aterizat am pierdut returul. Cel mai indicat e să luați vineri după-masa și întoarcere duminică seară”, a fost un sfat.

„Merita pe Veneția doar dacă se aterizează la aeroportul Marco Polo”, a fost altă părere.

„Intră pe grupul «extreme day trips», grupul este un mix de oameni din toate țările, mai mult oameni din Anglia, dar îți poți face o idee pentru că acolo povestesc toți și cât au stat la pașapoarte, cât de repede se ajunge la puncte turistice, ce autobuz să iei, trucuri pe care dacă nu le știi, poate fi o durere prea mare de cap. Eu, personal, am luat mereu o noapte cazare, dar am văzut foarte mulți care nu își iau cazare și apucă să facă extrem de multe chestii”, a scris o membră a grupului.

„Am facut Istanbul, superb orașul”, a fost altă sugestie. „Am făcut la Roma. Am ajuns la 7 și trebuia să plecăm la 19. Dar plecarea a fost întârziată”, a povestit cineva.

La modă printre bucureșteni și clujeni

Și pentru că Bucureștiul și Clujul au cele mai importante aeroporturi, cu cel mai mare trafic și cu cele mai multe destinații, bucureștenii și clujenii au mai multe perspective. Asta nu înseamnă însă că cei din alte localități nu pot opta pentru day trips, chiar dacă oferta e ceva mai redusă.

„Eu merg deja de un an, lunar, Cluj – Bergamo. Doar eu cu bebe. Plec cu zborul de 7 și mă întorc cu cel de 21”, a fost o nouă idee.

„Cluj – Londra. Și am văzut Buckingham, schimbul de gărzi, parcul acela de lângă Buckingham, Big Ben și British Museum (o parte din el), London Eye și Belgia - am plecat la 5 dimineața și m-am întors la 10 seara. A fost fain, dar a două zi ești super obosită și aș spune că nu se merită din punctul ăsta de vedere. Dar.... o dată în viață este nevoie și de o experiență de genul asta”, au fost alte două sfaturi.

Alții spun că deși nu au mai făcut asta, ar fi tentați să încerce măcar o dată experiența.

„Chiar în aceeași zi nu, dar sâmbătă dimineață am decolat spre Bergam, am mers în Milano și duminică seară m-am întors acasă. Am reușit și să văd un meci pe San Siro. Ar fi interesant și de o zi o escapadă”, a scris cineva.

„Nu am făcut niciodată asta, deși am fost tentată. M-au dat înapoi întârzierile la zbor, plus orele cu care trebuie să fii înainte în fiecare aeroport. O întârziere de 2 ore îți poate da cam tot peste cap. Dar aș alege un oraș unde aeroportul este cât mai aproape de centru. Aș recomanda Bergamo, deoarece aeroportul este mai aproape de oraș și în jumătate de zi apuci să vezi cam tot ce e de văzut. Veneția din punctul meu de vedere merită mai mult timp alocat, la fel și Milano”, a scris altcineva.

În sfârșit, alții nu recomandă sub nicio formă acest lucru. Timpul scurt și riscul ca zborurile să aibă întârziere sau chiar să fie anulate contează pentru aceștia, scrie adevarul.ro.

„Nu recomand așa o aventură, cu întârzierile de zboruri, nu merită riscul. Cel puțin un city-break (de 3 zile)”, a scris cineva. „Pentru o zi nu mi-aș bate capul, dar măcar 2-3 zile (vineri-duminică), da”, a întărit altul.

