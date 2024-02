O nouă platformă cu patru locuri pentru staționarea aeronavelor, inaugurată pe Aeroportul din Cluj - FOTO/ VIDEO

O nouă platformă pentru staționarea aeronavelor, inaugurată pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj. Mai multe aeronave au acum posibilitatea de a staționa pe aerogara din Cluj.

O nouă platformă cu patru locuri pentru staționarea aeronavelor, inaugurată pe Aeroportul din Cluj. FOTO: Diana CÎMPEAN/ monitorulcj.ro

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, a inaugurat joi, 29 februarie 2024 o nouă platformă pentru staționarea aeronavelor.

„Am reușit să finalizăm o platformă de parcare a aeronavelor cu patru locuri de parcare, o investiție de aproximativ 33 de milioane de lei, aproape 50%cofinanțat din fonduri europene și din bugetul de stat. Este foarte important, pentru că la Aeroportul Internațional «Avram Iancu» din Cluj nu erau suficiente locuri de parcare. Cu aceste patru locuri am ajuns oarecum la zi, intenționăm să construim în continuare din venituri proprii alte patru locuri de parcare. Apreciez în mod deosebit efortul colegilor de la aeroport, dar și sprijinul constant acordat de ministerul transporturilor și direcția POIM. A fost un sprijin deosebit, în total am reușit să implementăm proiecte de peste 130 de milioane de euro, peste 40 de milioane de euro contribuție din fonduri europene și de stat. Investițiile din ultimii trei ani au fost foarte importante pentru dezvoltarea infrastructurii aeroportului.

O nouă platformă cu patru locuri pentru staționarea aeronavelor, inaugurată pe Aeroportul din Cluj. FOTO: Diana CÎMPEAN/ monitorulcj.ro

Anul trecut am fost nevoiți să refuzăm aeronave pentru că nu am avut destule locuri de parcare. În continuare avem potențial mare să creștem traficul. Anul trecut am avut 3,24 milioane de pasageri, avem estimări de creștere a traficului. Anul acesta va trebui să fim prudenți, va fi un an foarte dificil pentru că nu sunt destule aeronave pe piață, trebuie verificate o parte din motoarele aeronavelor Airbus 320 și întârzie livrarea de aeronave Boeing. Din lipsa aeronavelor de pe piață, probabil că traficul va stagna și ne va trebui foarte multă prudență”, a declarat David Ciceo, Directorul General al Aeroportului Internațional Cluj, în cadrul unei conferințe de presă.

Patru noi locuri de staționare, pe Aeroportul din Cluj

Noua platformă, cu 4 locuri de staționare, a fost realizată din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Valoarea totală a proiectului a fost de 33.253.408,34 lei, din care suma de 10.942.580,28 lei a fost asigurată de Uniunea Europeană, iar 1.673.571,08 lei sunt de la bugetul de stat.

O nouă platformă cu patru locuri pentru staționarea aeronavelor, inaugurată pe Aeroportul din Cluj. FOTO: Diana CÎMPEAN/ monitorulcj.ro

Platforma, dotată cu sisteme de balizaj și de iluminat de ultimă generație, are o suprafață construită de 32.251 mp (suprafețe portante și acostamente), din care aproximativ 15.800 mp reprezintă cele 4 locuri de staționare pentru aeronave.

Ca urmare a implementării proiectului Platformă de staționare aeronave, Aeroportul Cluj oferă companiilor aeriene posibilitatea de a suplimenta frecvențele de zbor sau de a introduce noi destinații. Conectarea platformei la pista de decolare - aterizare și la noua cale de rulare paralelă cu pista va asigura fluidizarea mișcărilor aeronavelor și va optimiza desfășurarea activităților operaționale în condiții de siguranță.

O nouă platformă cu patru locuri pentru staționarea aeronavelor, inaugurată pe Aeroportul din Cluj. FOTO: Diana CÎMPEAN/ monitorulcj.ro

Gard perimetral inteligent cu echipamente de supraveghere

Un alt proiect realizat din fonduri nerambursabile a fost „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj – Asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj”, în valoare totală de 28.244.557,00 lei, contribuția Uniunii Europene la acest proiect fiind de 20.165.694,87 lei, iar contribuția de la Bugetul de Stat este de 3.084.165,10 lei.

În urma implementării acestui proiect, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj dispune de un gard perimetral inteligent dotat cu echipamente de supraveghere de ultimă generație, un sistem integrat de televiziune cu circuit închis, un echipament de siguranță utilizat pentru înlăturarea urmelor de cauciuc de pe pista de decolare-aterizare și alte echipamente pentru întreținerea suprafețelor din zona de operațiuni aeriene.

„Fondurile europene reprezintă o sursă importantă de finanțare. Am finalizat proiecte cu cofinanțare europeană prin care am dezvoltat infrastructura aeroportuară și am achiziționat echipamente care vor crește gradul de siguranță și securitate. Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a implementat sau are în curs de implementare 14 proiecte prin Programul Operațional Infrastructură Mare, în valoare totală de peste 126 de milioane de euro, din care suma asigurată de Uniunea Europeană și de la Bugetul de Stat este de peste 47 de milioane euro”, a declarat Viorel Federiga, președintele Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional Cluj.

O nouă platformă cu patru locuri pentru staționarea aeronavelor, inaugurată pe Aeroportul din Cluj. FOTO: Diana CÎMPEAN/ monitorulcj.ro

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a încheiat anul 2023 cu un record de 3.240.750 de pasageri, în creștere cu 11% față de anul 2019 și cu 23% mai mult față de anul 2022, consolidându-și poziția de primul aeroport regional al țării.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: