România, printre statele UE cu o pondere ridicată a surselor de energie regenerabilă în 2022

Sursele de energie regenerabilă, în 2022, au reprezentat 41,2% din consumul brut de electricitate la nivelul UE. România se află printre statele Uniunii Europene care au folosit energie regenerabilă.

Sursele de energie regenerabilă, în 2022, au reprezentat 41,2% din consumul brut de electricitate la nivelul UE/ FOTO: Depositphotos.com

Sursele de energie regenerabilă, în 2022, au reprezentat 41,2% din consumul brut de electricitate la nivelul UE, o creştere cu 3,4 puncte procentuale (pp) faţă de 2021 (37,8%) şi mult înaintea altor surse de generare a electricităţii, cum ar fi energia nucleară (sub 22%), gaze (sub 20%) sau cărbune (sub 17%), arată datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Potrivit Agerpres, în 2022, cea mai mare parte a consumului de electricitate în Suedia provenea din surse regenerabile (83,3%), în special energie hidroelectrică şi energie eoliană, urmată de Danemarca (77,2%), cel mai mult energie eoliană, şi Austria (74,7%), în special energie hidroelectrică. Ponderi ridicate sunt şi în Portugalia (61%), Croaţia (55,5%), Letonia (53,3%), Spania (50,9%), Finlanda (47,92%), Germania (47,63%) şi România (43,72%).

La polul opus, cea mai redusă pondere a electricităţii din surse regenerabile era în Malta (10,1%), Ungaria (15,3%), Cehia (15,5%) şi Luxemburg (15,9%).

În total, sursele de energie regenerabilă au crescut cu 5,7% din 2021 în 2022.

Energia eoliană şi cea hidroelectrică au fost responsabile pentru mai mult de două treimi din electricitatea totală generată din surse de energie regenerabilă (37,5% şi, respectiv 29,9%). Restul de o treime din electricitate a venit de la energia solară (18,2%), biocombustibili solizi (6,9%) şi alte surse de energie regenerabilă (7,5%). Sursa cu cel mai rapid ritm de creştere este energia solară: în 2008 reprezenta doar 1% din electricitatea consumată în UE.

