CON-A aniversează 33 de ani de activitate odată cu inaugurarea celei mai recente fabrici la care a finalizat lucrările – IFM Sibiu

CON-A aniversează anul acesta 33 de ani de activitate și îi celebrează în cel mai potrivit mod, fiind alături de unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi – IFM Sibiu care deschide oficial activitatea în clădirea recent finalizată.

Foto: CON-A

„În 23 mai 1990 am primit documentul oficial de funcționare al firmei, fiind printre primele companii private înființate în județul Sibiu. De atunci au trecut peste noi provocări și încercări, am învățat și ne-am adaptat permanent la exigențele pieței și am construit un portofoliu de lucrări de peste un miliard și jumătate de euro, mai ales în domeniul industrial.

Iată că astăzi reușim să fim alături de reprezentanții IFM Sibiu care își extind activitatea într-o nouă clădire, ocazie cu care le mulțumim pentru încrederea acordată de-a lungul parteneriatului avut în ultimii ani. Pentru noi este un moment de referință în activitate când vedem dată în folosință o clădire pe care am conceput-o, am pus în ea toată ingineria dobândită de-a lungul anilor de experiență și vedem un beneficiar mulțumit, gata să producă valoare în noua unitate pe care o are la dispoziție. Este modul ideal de a sărbători 33 de ani de existență. În ceea ce ne privește CON-A, noi vom continua creșterea, dezvoltarea și drumul spre excelență prin oamenii pe care i-am format de-a lungul timpului în spiritul valorilor companiei. Viitorul va fi unul bun!”, spune Mircea Bulboacă, Proprietar Grup CON-A.

Mircea Bulboacă, Proprietar Grup CON-A. FOTO: CON-A

„Fabrica IFM este în Sibiu din anul 2015, atunci când a fost ridicată prima unitate de producție. Tot atunci a început colaborarea noastră cu grupul CON-A, fiind implicați în toți pașii de dezvoltare a ifm în România. Astăzi, avem plăcerea de a ne desfășura activitatea în două fabrici ridicate în întregime de către ei. Ultimul si cel mai ambițios proiect pentru care aceștia ne-au fost parteneri de încredere, este construcția celei de-a doua locații, una cu totul specială. Este prima fabrică certificată DGNB International cu aur din Europa! Acest proiect de o așa anvergură, nu ar fi putut fi finalizat fără dedicarea și profesionalismul CON-A. Vă felicităm din plin pentru aniversarea celor 33 de ani de activitate! Vă dorim productivitate, energie, optimism și profesionalism în tot ceea ce faceți!” – Alex Măgdoiu, Director general IFM efector & IFM prover.

Mulțumim pe această cale tuturor angajaților Grupului CON-A pentru dedicație și sacrificiile depuse de-a lungul timpului, pentru că nu este ușor deloc să fii constructor. Datorită vouă, în primul rând, CON-A a devenit un nume de referință pe piața construcțiilor din România. Mulțumim, de asemenea, tuturor beneficiarilor care au avut încredere în noi, partenerilor și colaboratorilor, mai vechi și mai noi, care ne sunt alături și nu în ultimul rând comunității sibiene care este mai mult decât locul unde ne desfășurăm activitatea – este acasă.

Despre CON-A

CON-A este o afacere de familie cu capital integral românesc, înființată în anul 1990. CON-A este cea mai experimentată firmă din România în construcţia proiectelor industriale, cu aproape 130 de fabrici realizate „la cheie”. Grupul CON-A are peste 1.000 de angajaţi și o cifră de afaceri de 140 de milioane de afaceri în anul 2022. De asemenea, CON-A deține la Sibiu și la Mârșa propriile fabrici de producție industrială pentru realizarea elementelor prefabricate din beton, confecții metalice, tâmplărie de aluminiu și sticlă, iar începând de anul acesta asigură și servicii de mentenanță a clădirilor prin intermediul celei mai noi firme din Grup – CON-A Facility Management.

