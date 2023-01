Situație absurdă. Un clujean a fost somat de ANAF pentru o datorie de 3 lei! Riscă BLOCAREA CONTURILOR

Un clujean a fost somat de ANAF să își plătească datoria de 3 lei. În caz contrar, riscă blocarea conturilor.

Un clujean a fost somat de ANAF pentru o datorie de 3 lei! Riscă BLOCAREA CONTURILOR. FOTO: Facebook

Un clujean a primit de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) o somație pentru o datorie de 3 lei. Bărbatul a publicat pe pagina sa de Facebook scrisoarea primită de la ANAF, arătând situația absurdă în care a ajuns.

Instituția l-a înștiințat că, dacă nu va plăti, riscă să i se blocheze conturile. Potrivit bărbatului, costurile de achitare depășesc valoarea datoriei. Contribuabilul a primit somația de plată în plic. Datoria este de 2 lei, cu penalități de un leu, după cum se poate vedea din somația de plată făcută publică.

Bărbatul a făcut publică situația absurdă, iar postarea a devenit virală.

„Bine, ANAF! 3 lei datorie! I-a costat mai mult recomandata! Mă costă mai mult transferul bancar! Nu plătești... îți blochează conturile și plătești 30 de lei pentru fiecare deblocare la bancă... Unde sunt marii corupți, că proștii suntem noi și incompetenții ei?”, a comentat bărbatul pe Facebook.

Nu e singurul caz

Clujeanul a revenit cu o postare pe Facebook, arătând că nu este singurul caz. Un alt bărbat din municipiu ar fi primit o somație pentru aceeași sumă.

„Eu am făcut transfer bancar și aștept să văd comisionul bancar pentru plata de 3 lei. Așa am aflat că e o limită de bun simț de 40 lei care trebuia să evite situații ca în acest caz unde și eu și ANAF plătim mai mult ... și probabil doar banca iese pe căștig. Oricum, e ciudat că datoria e de fix 3 lei. În plus, alt prieten din Cluj-Napoca mi-a confirmat că și el a primit tot de 3 lei somație, dar nu am văzut încă documentul”, a completat bărbatul.

Bărbatul a plătit triplu, în final

În cele din urmă, bărbatul a arătat că și-a plătit datoria de 3 lei, plus încă 3,5 lei costuri de procesare.

„Până la urma totul s-a confirmat am plătit mai mult sa achit datoria Bravo «Dorel» ... Cred că ar fi normal ca ANAF să aibă o înțelegere cu toate băncile să fie 0 taxa transfer la plata impozitelor.

Așadar am avut 2 lei fix, dar de ce fix, de ce fără nici un ban extra? Foarte ciudat. Am ajuns să plătesc 6.5 ron. E o sumă derizorie, dar e o poveste cum poți să ajungi să afli că datorezi la ANAF 2 lei, după 2 ani, și să plătești triplu. Dacă erai român care lucrai afară și poate nu mai ai cont în România, cât plăteai? Poate 10 euro pentru un transfer internațional. Râdem și glumim, dar poate cineva vede problema și nu mai umbla după cai verzi pe pereți la cetățeni, cu scrisori de 2 bani care costă 2 lei”, a arătat bărbatul.

CITEȘTE ȘI: