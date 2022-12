9 din 10 români cred că administrația publică ar fi mai eficientă cu servicii IT dezvoltate local

9 din 10 români consideră că administrația publică ar fi mai eficientă cu servicii IT dezvoltate local.

9 din 10 români consideră că administrația publică ar fi mai eficientă cu servicii IT/ FOTO: pixabay.com

Peste 82% dintre participanții la un sondaj cred că start-up-urile românești din IT sunt eficiente și foarte eficiente, arată un studiu realizat de We as Web, companie de soft. Peste 90% din români consideră domeniul atractiv, iar 93% au încredere în soluțiile locale, iar 75% dintre respondenți spun că folosesc aplicații românești de smartphone

Peste 90% dintre români consideră domeniul IT atractiv, 93% au încredere în soluțiile IT dezvoltate local, iar 75% chiar folosesc aplicații românești de smartphone, potrivit unui studiu realizat de We as Web, companie de dezvoltare software și furnizor de servicii digitale complete, pe un eșantion de 1045 de respondenti.

CITEȘTE ȘI:

51% dintre respondenți consideră că echipele românești dezvoltă foarte bine aplicații IT, aproape 40% spun că dezvoltările sunt bune, și mai puțin de 2% consideră că aplicațiile dezvoltate local sunt slabe și foarte slabe. Peste 82% din respondenți cred că start-up-urile românești din domeniul IT sunt eficiente și foarte eficiente, în timp ce mai puțin de 3% dintre aceștia le consideră slab eficiente sau ineficiente.

Eșantionul studiat reproduce din punct de vedere al principalelor caracteristici structura socio-demografică a populaţiei utilizatorilor de Internet din România, cu vârste de peste 18 ani, din mediul urban mare. Sondajul a fost realizat în intervalul 10-17 noiembrie 2022. 51,1% dintre respondenți sunt bărbați, categoria preponderentă de vârstă este 35-45 de ani, cu 28,7%, iar 44% dintre cei ce au răspuns studiului au absolvit colegiul sau au finalizat studiile universitare.

CITEȘTE ȘI: