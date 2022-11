Criză… și nu prea! City-break-urile, la mare căutare în rândul românilor, de sărbătorile de iarnă

Interesul românilor pentru călătorii în afara țării, de Sărbători, este crescut în pragul sezonului rece, în ciuda scumpirilor din ultima vreme. Agențiile de turism oferă o gamă largă de oferte atât pentru Crăciun, cât și pentru vara anului viitor.

City-break-urile, la mare căutare în rândul românilor, de sărbătorile de iarnă. FOTO: Depositphotos.com

În ciuda crizei energiei și a scumpirilor din ultimele luni, românii sunt dornici de city-break-uri, la început de iarnă. Și ofertele sunt pe măsură: agențiile de turism promit reduceri consistente în prag de sărbători, atât pentru ofertele de Crăciun și Revelion, cât și pentru sezonul estival 2023.

Nu lipsesc „reducerile considerabile” pentru destinaţiile exotice recomandate de Revelion, dar nici promoţiile pentru cazare în staţiuni montane celebre pentru zilele de Crăciun.

„Cei care adoră magia sărbătorilor de iarnă şi decorurile de poveste pot beneficia de oferte atractive la vacanţe de tipul city-break la Târgurile de Crăciun din cele mai populare oraşe europene: Paris, Praga, Viena, Budapesta, Amsterdam, Berlin. Pe lângă promoţiile de sărbători, pasionaţii de călătorie mai pot achiziţiona cu reducere de până la 50%, pachete turistice all inclusive sau de tipul demi-pensiune pentru vară în: Bulgaria, Turcia, Egipt, Grecia, Tunisia, Croaţia şi Dubai, bilete de avion şi chiar sejururi în Delta Dunării, pe litoralul românesc sau în cele mai frumoase zone de munte din ţara noastră. De asemenea, cei interesaţi găsesc la Târg şi pachete promoţionale la călătoriile către destinaţii exotice, precum: Maldive, Thailanda, Punta Cana, Mauritius, Cancun, Bali, Zanzibar sau Seychelles”, subliniază sursa citată.

Romexpo organizează, în perioada 10-13 noiembrie, Târgul de Turism al României - ediţia de toamnă. 86 de companii vor veni cu „mega oferte pentru vacanţele din perioada sărbătorilor de iarnă”.

Românii „sparg” mii de euro în concedii de lux, de Crăciun și Revelion

În timp ce tot mai mulți își fac gânduri serioase legate de ce vor pune pe masă în ziua de mâine, numeroși conaționali cheltuiesc mii de euro pe vacanțe de iarnă. La schi sau la plajă, în Europa, Asia sau America Latină, românii nu par să se îngrijoreze pentru iarna care vine.

Anul acesta, românii „cu dare de mână” au planuri mari de Crăciun și Revelion. Pe lista destinațiilor pentru sărbătorile de iarnă se numără locuri exotice, îndepărtate, precum Egipt, Thailanda, Bali, dar și Turcia sau Franța.

„Sărbătorile de iarnă precedente au fost încă marcate de restricţii, însă pentru Crăciunul şi Revelionul care urmează, absolut toate destinaţiile turistice populare ale românilor sunt deschise. Ca atare, mai mulţi turişti români au efectuat, până la ora actuală, rezervări pentru toate continentele”, spun consultanţii DAL Travel.

Se pare că anul 2022 a adus românilor o creștere a apetitului pentru călătorii. Specialiștii susțin că, anul acesta, cererea pentru vacanțe în perioada sărbătorilor de iarnă a crescut cu 30% față de 2021.

„Alături de creşterea cererii faţă de anul precedent, în această toamnă am observat tendinţa turiştilor de a efectua rezervările mai devreme pentru sărbătorile de iarnă. Vorbim de o predictibilitate mai mare în acest an şi în plus, cu cât rezervi mai devreme, cu atât beneficiezi de mai multe avantaje, precum alegerea hotelului sau a destinaţiei preferate, dar şi de tarife mai bune.

Turiştii noştri preferă în continuare circuitele şi destinaţiile îndepărtate, locuri inedite de pe toate continentele. Majoritatea ţărilor au eliminat total restricţiile post – pandemice, iar o parte, în special din Asia, au relaxat condiţiile de intrare în ţară.

Observăm o creştere mare a cererii pentru Extremul Orient, unde majoritatea destinaţiilor au fost închise în timpul pandemiei şi, fireşte, pentru America Latină şi în particular pentru Mexic”, precizează Daniela Nedelcu, director general DAL Travel.

Sursa foto: Depositphotos.com

