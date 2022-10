Studenții revin fizic la facultate. Chiriile din Cluj-Napoca s-au dat și cu 600 de euro!

Pandemia de COVID-19 a lovit grav piața imobiliară din Cluj-Napoca. Mulți studenți au trecut în online, iar începând de luni, 3 octombrie 2022, studenții din Cluj se întorc fizic la facultate

Luni, 3 octombrie, studenții se întorc fizic în băncile faculțăților din Cluj. Mulți dintre ei au optat încă de la începutul anului pentru găsirea unei chirii la prețuri acceptabile.

Există cazuri în care studenții au decis să își caute un loc la căminele puse la dispoziție de universitățile din Cluj-Napoca.

În perioada verii prețurile medii pentru închirierea apartamentelor de 2 camere sau ale garsonierelor au crescut cel mai mult în Cluj-Napoca, cu 30% în iulie 2022 față de 2021, potrivit datelor storia.ro, publicate de wall-street.ro.

Aceste locuințe sunt cele mai preferate de studenți, care reprezintă cea mai mare parte din chiriași.

În luna iulie a acestui an, în Cluj-Napoca se închiria o garsonieră cu prețul mediu de 300 de euro. Dacă voiai să închiriezi un apartament de două camere prețul mediu ajungea la 450 de euro, iar pentru un apartament de trei camere suma creștea la 552 de euro.

Cererea pentru chirii, mai mare ca și în 2021

Cererea privind chiriile din Cluj-Napoca a crescut foarte mult în ultima lună, având în vedere că studenții se întorc fizic începând de luni, 3 octombrie.

„Este primul an când încep facultățile fizic. Și anul trecut era cerere, dar nu la fel de mare ca și acum. Și cei care au stat anul trecut acasă și cei care au făcut facultatea fizic și-au căutat chirie ceea ce a creat o agitație foarte mare. Nu prea au făcut față ofertele în comparație cu cererile. Pe final de august, început de septembrie nu prea au fost oferte relevante cu cererile oamenilor, adică prețul nu era conform cu cererile clienților. De exemplu aveai un dormitor cu preț de acum două luni și în luna septembrie dacă o să cauți același apartament o să-l găsești la același preț, dar nu oferă aceleași condiții”, a declarat pentru monitorulcj.ro Antonio Boja, agent imobiliar la Panoramic Imobiliare Cluj.

Potrivit agentului imobiliar, prețul unui apartament disponibil în acest moment pe piață nu scade sub 300 - 320 de euro.

„Înainte găseai garsoniere și la 250 - 275 de euro, dar acum ce mai este disponibil pe piață nu mai scade sub 300 - 320 de euro indiferent că este garsonieră sau apartament. De exemplu, o garsonieră de 24-25 mp în Mărăști am dat-o cu 320 de euro. O garsonieră în Gheorgheni, în Detunata, am dat-o cu 330 de euro, în Mănăștur am avut la 300 de euro. Apartamente cu două camere, semi-decomandate am avut la 400-450 de euro. La începutul lunii august am închiriat apartamente foarte bune, noi-nouțe, un dormitor, sufragerie, bucătărie, baie, hol și parcare cu 400 de euro, iar suprafața era în jur de 50 de mp. Acum același apartament nu pot să îl dau fără 450-500 de euro. Am avut mai multe apartamente și am dat 10 din ele în trei zile (…) La apartamentele cu două camere este cererea cea mai mare și am ajuns și la 600 de euro, într-adevăr există apartamente cu două camere și două băi, dar condiții modeste, la 450-500 de euro. La apartamentele cu 3 camere acestea se închiriază cel mai rapid”, a adăugat Antonio Boja.

În perioada sezonului de iarnă, agentul imobiliar se așteaptă la o scădere al prețurilor.

„Peste maxim trei luni foarte mulți studenți vor pleca din chiriile pe care le-au ales prost. Cel mai probabil în perioada respectivă vor apărea și chirii la prețuri mai normale(…) Am clienți români și clienți străini cărora nu am ce oferte să le arăt la prețuri mai normal”, a declarat Antonio Boja.

Cum se descurcă studenții cu chiria?

Reporterii monitorulcj.ro au stat de vorbă cu mai mulți studenți și au aflat cum se descurcă cu utilitățile și câți bani alocă săptămânal pentru mâncare, având în vedere creșterea prețurilor.

„Am ales să stau în Gheorgheni, să pot fi cât mai aproape de facultate. Plătesc, pentru această alegere, 215€, ceea ce reprezintă aproximativ 30% din bugetul lunar. Analizând cheltuielile obligatorii (utilități și servicii), date fiind și condițiile impuse de inflație, observ că, la finalul lunii, plătesc prețul chiriei de aproape două ori. Mai mult sau mai puțin, cam aceleași cheltuieli sunt și pentru mâncare, motiv pentru care rămân cu aproximativ 10% pentru economii sau alte mici investiții”, a declarat pentru monitorulcj.ro Marius, masterand la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării.

Iulia și-a găsit chirie în Cluj-Napoca încă dinainte de pandemia de COVID-19 și de atunci a rămas tot în același apartament.

„Eu am chiria din 2020 și atunci am prins preț super bun. Sunt două camere semi-decomandate, bucătărie, baie, suprafață vreo 30 de mp și prețul este de 1.150 de lei în Gheorgheni. Am vrut să mă mut cu cineva într-un alt apartament și am realizat că aș da fix același preț. De exemplu, am găsit la 400-450 de euro cu două camere decomandate. Trebuie să mă angajez și nu mi-am făcut încă calculele, dar bănuiesc că aș cheltui undeva la 300 de lei pe săptămână. Noroc că mai îmi trimite mama pachet.”, a transmis Iulia, masterantă la FSPAC.

„Mă descurc destul de ok momentan cu chiria, având în vedere că o împart. Stau în zona Observatorului și plătesc 1.100 de lei, fără utilități. Cât cheltuiesc pentru mâncare oscilează foarte mult. Când fac cumpărături fac pentru două săptămâni și prețurile variază între 200 și 500 de lei”, a declarat Flori, studentă în anul II la Facultatea de Fizică din cadrul UBB.

„Mi-am găsit chirie în Grigorescu cu două camere și este în total 350 de euro, dar mai stau cu încă două prietene. În principiu mi se pare că chiriile sunt mult mai ridicate și nu se raportează de multe ori cu condițiile pe care le ai oferă (...) Chiria am luat-o anul acesta în februarie. Înainte să ne mutăm am văzut mai multe chirii și am făcut o listă de prețuri care ar fi mai ok pentru bugetul nostru. La majoritatea la care am mers, da, arătau decent, dar nu puteai să dai 350 de euro pe ele. Pe săptămână nu plătesc exagerat de mult, vreo maxim 150-200 de lei”, a transmis Evelyn, studentă în anul II la Facultatea de Fizică.

„Eu am închiriat o cameră din incinta unui liceu în zona Gheorgheni, este puțin mai complicat. Este ca un apartament, dar fără bucătărie. Mă descurc deoarece stau foarte aproape de casă și spăl săptămânal hainele murdare. Plătesc lunar 650 de lei. Cu mâncarea nu mi-au calculat niciodată cât aloc, dar ar fi undeva la 15-20 de lei pe zi, asta pentru că nu am utilitățile necesare pentru a găti, am un cuptor cu microunde și un frigider. În clasa a 12-a am stat în gazdă, înainte de pandemie, eu sunt în Cluj de mai mulți ani. Prețurile la chirii sunt foarte mari, și la mine a crescut de la 500 de lei la 650 de lei”, a declarat Lore, studentă în anul II la Facultatea de Fizică.

Foto: depositphotos.com

