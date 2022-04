Prețul locuințelor a depășit la Cluj-Napoca 2.100 de euro pe metru pătrat! Mănăștur și Zorilor, cele mai căutate zone

Prețul mediu de vânzare al apartamentelor din Cluj-Napoca se află într-o continuă creștere. La sfârșitul lunii martie, prețul apartamentelor de vânzare din Cluj-Napoca a ajuns la 2.109 euro/mp, cu peste 100 de euro peste luna precedentă.

Prețul locuințelor a depășit la Cluj-Napoca 2.100 de euro pe metru pătrat! Mănăștur și Zorilor, cele mai căutate zone/ Sursă foto: depositphotos.com

Conform statisticilor compariimobiliare.ro, prețul mediu de vânzare al apartamentelor în municipiul Cluj-Napoca a depășit 2.100 euro/mp în luna martie a acestui an.

În aceeași perioadă a anului 2021 prețul mediu era de doar 1.706 euro/mp, însemnând o creștere de peste 400 euro/mp, iar în luna februarie a acestui an prețul mediu pentru un apartament era de 2.000 de euro/mp.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

Cele mai căutate cartiere pentru apartamentele de vânzare în luna martie au fost Mănăștur și Zorilor.

Potrivit sursei citate, cele mai scumpe apartamente se află în cartierul Sopor, unde prețul mediu pentru vânzarea de apartamente este de 3.012 euro/mp.

Cele mai multe căutări, după numărul de camere, au fost în felul următor: apartamente cu 2 camere (47% din căutări), apartamente cu 3 camere (28% din căutări), apartamente cu o cameră (16% din căutări) și apartamente cu 4 camere (7% din căutări).

Cele mai căutate zone din Cluj-Napoca și Florești:

Mănăștur - 11%

Zorilor - 10%

Central - 8%

Gheorgheni - 8%

Mărăști - 7%

Florești - 6%

Sopor - 5%

Între Lacuri - 4%

Europa - 3%

Bună Ziua - 2%

Monitorulcj.ro a luat legătura cu mai mulți agenți imobiliari pentru a afla care este situația actuală pe piața imobiliară din Cluj și de unde provin acestă creștere.

Florin Giurgea, agent imobiliar specializat pe vânzări a preconizat că creșterile cele mai mari la apartamente vor fi resimțite în luna aprilie, având în vedere scumpurile de materiale care urmează să vină.

„În luna martie nu au creșteri semnificative, urmează să fie creșteri la sfârșitul lunii aprilie pentru că se va scumpi fierul, betonul, energia electrică. Toate se vor scumpi și inevitabil piața imobiliară, strict la apartamente, se vor scumpi. Cele mai mari scumpiri vor fi în zonele semicentrale, Mărăști și Gheorgheni. Între 8%-10% vor crește. În perioada aceasta s-au pierdut foarte multe tranzacții de natură dacă pot spune că oamenii vor să își păstreze lichiditatea în buzunare. Am pierdut tranzacții de 70.000-80.000 de euro pe fondul incertitudinilor, nu știu oamenii ce să facă.

Dacă eu cu colegul meu am avut trei cazuri de această natură, agențiile mult mai mari au avut probabil câteva zeci. Toți acei bani în momentul în care războiul din Ucraina se va sfârși și urmează o perioadă mult mai liniștită se vor duce în apartamente pentru că oamenii vor cumpăra din nou și astfel prețul apartamentelor va merge mai sus.

Creșterea cererii pe închiriere a fost dată de mutarea studenților de o săptămână pe alta, dar această cerere va scădea odată cu luna mai”, a declarat Florin Giurgea pentru Monitorul de Cluj.

Cererile pentru chirii au crescut în luna martie

În cazul lui Antonio Boja, agent imobiliar la Panoramic Imobiliare Cluj, în luna martie 2022 cel mai mult au crescut cererile pentru închirierea de locuințe comparativ cu cele de vânzare imobiliare, având în vedere revenirea fizică a studenților din cadrul UBB Cluj.

„Pe închiriere a crescut foarte mult cererea dat fiind faptul că facultățile din cadrul Universității Babeș Bolyai au început fizic în mare parte și foarte mulți au fost nevoiți să își caute o chirie. Dar majoritatea a cerut închiriere pe trei-patru luni până în vară. A fost perioadă de vreo două săptămâni când toată lumea căuta ce este mai frumos pe piață și la un preț să zic rezonabil.

Pe partea de vânzări nu am avut activitate, eram mai mult solicitați pe partea de închirieri. Cererile au fost peste tot, dar cea mai căutată zonă a fost Iullius Mall, FSEGA. Cel puțin la noi a fost cererea mare pe închirieri, nu știu cum a fost la restul dar cel mai probabil este o situație similară deoarece telefoanele sunau și toată lumea era stresată pentru că nu se accepta închirierea pe trei luni de către proprietari și atunci ei sunau cu zilele să vadă dacă nu cumva găsesc ofertă să stea mai puțin de șase luni”, a declarat pentru monitorulcj.ro, Antonio Boja, agent imobiliar Panoramic Imobiliare Cluj.

Piața imobiliară în orașul universitar Cluj-Napoca a crescut odată cu ridicarea restricțiilor anti-COVID-19, iar după cum au explicat agenții imobiliari, cererea pentru închiriere a fost mult mai mare.

Studenții au simțit o creștere a prețului de închiriere a apartamentelor mai ales la apartamentele care se află foarte aproape de facultăți.

„Foarte greu a fost să îmi găsesc chirie, am fost undeva la 4 zile de dimineața de la 7 până seara la 10 în Cluj, în contextul în care eu sunt din Alba, pentru a vedea apartamente. Toate care arătau decent erau exagerate la preț, cu tot cu o chirie de 500 de euro, ajungeam cu avans și garanție să dau undeva la 1.300 de euro (…) Am mai fost în chirie în anul 1 și am observat o creștere la chiriile dinainte să se anunțe că vom reveni fizic și cele actuale. De exemplu eu stau în Mănăștur și înainte apartamentul era 350 de euro, iar eu l-am închiriat cu 450 de euro (…) Cea mai scumpă chirie pe care am văzut-o a fost în Bună Ziua unde pentru un apartament cu două camere era 550 de euro”, a declarat pentru monitorulcj.ro Patricia, studentă în anul 3 la Cluj.

„ Am observat o creștere a chiriilor, cel puțin în zona Memo, Zorilor și Mănăștur. Am văzut un anunț la o chirie la fix două zile după ce s-a anunțat revenirea la cursurile online, iar prețul era destul de ridicat, peste 450 de euro. Cel mai mare preț l-am văzut a fost de 500 de euro în Gheorgheni dar la cum arăta un făcea nici cât unul de 250 de euro”, a transmis pentru Monitorul de Cluj Florina, studentă în anul 1 la Cluj.

Sursă foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: