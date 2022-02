Noua Dacia Bigster a fost surprinsă pe străzi. Cum arată cel mai mare SUV propus de Dacia

Noua Dacia Bigster a fost văzută pe străzile din Cehia. Cel mai mare SUV al celor de la Dacia a apărut la începutul lui 2021 și este așteptată în magazine în următorii trei ani.

Noua Dacia Bigster a fost lansată în urmă cu aproximativ 1 an și a revenit în ultimele zile în lumina reflectoarelor, scrie 4tunning.ro. Noul SUV produs de români a fost surprins complet necamuflat pe străzile din Cehia la începutul săptămânii. Conform presei locale din Cehia, noul model Dacia a fost prezentat unui număr reduși de delaeri din rețeaua Renault.

Bigster, cel mai mare SUV Dacia

Dacia Bigster ar fi trebuit să își facă apariția în showroomuri până la finalul lui 2025. Noua bijuterie a celor de la Dacia are o lungime de 4,6 metri și are o nunța mată, verde. Bigster are instrumente de bord digitale, diferite componente realizate din materiale reciclate și un al treilea rând de scaune pentru un total de șapte locuri. Bigster are la dispoziție câteva opțiuni electrificate, unele specifice variantele hybrid și mild-hybrid.

