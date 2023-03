Permis de conducere de la 17 ani, dar nu ai voie să conduci singur până la 18 ani. Noi reguli în UE

Tinerii vor putea susține examenul pentru obţinerea permisului la vârsta de 17 ani, dar nu vor avea voie să conducă singuri până când vor împlini 18 ani.

Permis de conducere de la vârsta de 17 ani. Comisia Europeană (CE) a prezentat, recent, mai multe propuneri prin care îşi doreşte modernizarea normelor privind permisele auto.

Permis de conducere obținut la 17 ani. Condițiile pentru a conduce pe șosele

Adina Vălean, comisarul european pentru Transport, a explicat într-un interviu pentru publicația bulgară 24Chasa noile reguli propuse de Comisia Europeană pentru obținerea permisului de conducere.

„Accidentele rutiere au loc mai des în rândul tinerilor participanţi la trafic, decât în rândul celor mai în vârstă. Deși ei reprezintă doar 8% din numărul total al șoferilor, în două din cinci coliziuni mortale este implicat un șofer sau un motociclist cu vârsta de sub 30 de ani. Acesta este un motiv real de îngrijorare. Acest tipar este influențat de factori comportamentali, dar și de lipsa lor de experiență. Prin urmare, am analizat diferite măsuri politice pentru a îmbunătăți gradul de conștientizare a riscurilor și pentru a reduce numărul de decese rutiere și răniri grave în rândul tinerilor. Noua directivă va introduce o perioadă de probă de cel puțin 2 ani de la luarea examenului și, în același timp, va fi o regulă pentru toleranță zero pentru şofat în stare de ebrietate”, a spus Vălean.

Carnetul de șofer poate fi obținut la 17 ani, prin susținerea examenului, conform propunerii. Apoi, până la majorat, tinerii vor putea conduce mașina, însă doar însoțiți de persoane cu experiență.

„Tinerii vor putea susține examenul pentru obţinerea permisului la vârsta de 17 ani, dar nu vor avea voie să conducă singuri până când vor împlini 18 ani. În acest fel, ei vor dobândi o experiență valoroasă de conducere sub supravegherea unui adult în primul lor an de şofat. De asemenea, vom adapta instruirea și examenele pentru a pregăti mai bine șoferii pentru numărul tot mai mare de utilizatori vulnerabili în trafic. Popularitatea tot mai mare a dispozitivelor de micro-mobilitate, cum ar fi scuterele electrice, a condus la apariţia unor noi categorii de utilizatori de trafic pe străzile noastre, iar acest lucru trebuie reflectat mai bine în formarea șoferilor – aceștia trebuie să înțeleagă cu cine împart traficul și ce presupune o partajare sigură. Formarea va fi, de asemenea, adaptată, astfel încât șoferii să învețe cum să-și reducă emisiile (emisii cu efect de seră, poluarea aerului și poluarea fonică), de exemplu prin schimbarea vitezei sau schimbarea vitezelor mai devreme și să fie pregătiți să conducă vehicule cu emisii zero”, a mai spus Vălean.

