Suspans fără limite, comedii savuroase și povești inspirate din întâmplări reale, în secțiunea „Va urma” a TIFF 2022

După succesul primei ediții, secțiunea „Va urma”/ „Coming Up Next”, dedicată devoratorilor de seriale, revine în acest an cu opt titluri noi care au făcut furori în Finlanda, Israel, Norvegia, Polonia, Portugalia, Serbia, Statele Unite ale Americii și Suedia.

Pam & Tommy. Foto: Biroul de presă TIFF





Spectatorii prezenți la cea de-a 21-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (17 – 26 iunie) vor avea ocazia să urmărească primele episoade ale poveștilor care au cucerit deja milioane de fani din întreaga lume, într-un cadru rezervat de obicei filmelor de cinema. Biletele se pot cumpăra online de pe tiff.eventbook.ro.

Nominalizat anul acesta la MTV Movie + TV Awards, Pam & Tommy urmărește povestea de dragoste plină de suişuri şi coborâşuri dintre Pamela Anderson şi Tommy Lee, toboşarul formaţiei Mötley Crüe, interpretat de superstarul de origine română Sebastian Stan. Totul începe în 1995, când cei doi se căsătoresc la doar 96 de ore după ce au făcut cunoştinţă. La TIFF, spectatorii vor urmări în premieră în România primele două episoade ale serialului regizat de Craig Gillespie, care va fi difuzat ulterior pe Disney+.

Prezent în Competiția Oficială TIFF 2018 cu multi-premiatul Vinovatul/ The Guilty, regizorul și scenaristul Gustav Möller se întoarce cu o poveste puternică, pe care niciun amator de suspans nu ar trebui să o rateze. Un thriller psihologic bazat pe întâmplări reale, Inimă întunecată/ The Dark Heart urmărește misiunea unui detectiv care anchetează dispariția suspectă a unui influent proprietar de terenuri, la scurtă vreme după ce acesta îi interzice fiicei sale să-și continue relația cu fiul unui fermier.

Din Polonia, țară aflată în Focus la TIFF 2022, ajung la Cluj primele două episoade ale serialului Klangor (r. Lukasz Kosmicki), despre viețile a două familii dintr-o comunitate alertată de evadarea unui deținut. Serialul Klangor va fi difuzat integral în România pe Focus Sat TV, începând cu 29 august. În Bloc 27/ Block 27 (r. Momir Milosevic), un adolescent dispare fără urmă din periculoasele cartiere ale Noului Belgrad, iar sora lui geamănă, ignorată de părinţii dezorientaţi şi de poliţia incompetentă, pune la cale o misiune de salvare. Ajutată de doi amici, ea descoperă curând că în spatele dispariţiei s-ar putea afla un mister supranatural. În Bloc27, spectatorii vor avea ocazia să o urmărească și pe actrița și regizoarea Ivana Mladenović, cunoscută pentru lungmetrajele Soldații. Poveste din Ferentari sau Ivana cea Groaznică.

Regizorul Sérgio Graciano, creatorul de seriale TV premiat cu Emmy, invită pasionații de binging în universul zbuciumat al familiei regale din Portugalia anului 1320. Primele două episoade din cele opt ale seriei Regina și bastarda/ The Queen and the Bastard urmăresc intrigile de la curte, trădările şi războaiele religioase care ameninţă viețile tuturor.

Maria are o viaţă perfectă, din care dragostea nu lipseşte deloc. Pentru fiecare zi a săptămânii, Maria are un alt partener, și totul pare să funcționeze bine până când se îndrăgosteşte de Juho, care abia s-a mutat în oraş. El este Domnul 8/ Mister 8 (r. Teemu Nikki, Jani Pösö), de care devoratorii de seriale de comedie sunt invitați să se îndrăgostească încă din primele trei episoade.

Actrița Henriette Steenstrup interpretează rolul principal din serialul norvegian Pørni, povestea unei femei care are tendința de a-i pune mereu pe ceilalți pe primul loc, luând decizii greșite pentru propria sa persoană. Pørni pare o mamă ideală, dar are o slujbă pe care nu şi-o doreşte nimeni. Primele trei episoade din povestea ei se văd în premieră în România la TIFF.

Când ai 20 şi ceva de ani, cea mai bună prietenă este ca un cântec pe care vrei să-l asculţi la nesfârşit, dar asta doar până când te saturi complet de el. Fete triste de oraş/ Sad City Grils (r. Shir Reuven, Talya Lavie) a făcut furori în Israel și vorbește despre acest gen de relație, cu momentele ei foarte bune şi foarte proaste - o prietenie în egală măsură minunată şi greu de suportat.

