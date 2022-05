Noua cinematografie israeliană, în Focus la #TIFF2022: filme și documentare puternice, un serial și întâlniri cu regizorii

Noua cinematografie israeliană va fi în centrul atenției la cea de-a 21-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania. În program se regăsesc filme și documentare puternice, un serial fascinant, dar și întâlniri cu regizori.

Noua cinematografie israeliană, în Focus la #TIFF2022 / Foto: TIFF

Regizorii, profesioniștii din industrie și oficialitățile care vor participa vor intra în dialog cu publicul de la Cluj-Napoca, între 17 – 26 iunie. Focus Israel la TIFF2022 este realizat cu sprijinul Ambasadei Israelului în România.

Câștigător al Premiului Juriului la Festivalul de la Cannes 2021, Ahed's Knee este o poveste curajoasă despre cenzura politică, dar și despre relația mamă-fiu, pe fondul unei țări dezbinate. Un must-see semnat de unul dintre cei mai proeminenți creatori de film israelieni de astăzi: Nadav Lapid. Regizorul a câștigat Ursul de Aur la Berlin în 2019, pentru filmul Synonyms.

În cadrul Focus Israel va ajunge la Cluj și cea mai nouă producție semnată de regizorul Eran Kolirin, invitat la festival în 2012. Propunerea Israelului pentru Oscar 2021, Let It Be Morning explorează situația populației arabe din Israel într-o manieră comică și acidă, urmărind încercarea unui bărbat de a se întoarce acasă, după ce satul natal, pe care îl vizitează pentru a participa la nunta fratelui său, este înconjurat peste noapte de armată și prins într-un lockdown. Filmul a fost prezentat în premieră la Cannes, în secțiunea Un Certain Regard.

Lista de invitați israelieni, deschisă de regizorul Yair Qedar

Lista de invitați israelieni la TIFF 2022 este deschisă de regizorul Yair Qedar, care va prezenta în festival documentarul The Fourth Window, despre viața și opera legendarului scriitor Amos Oz, un simbol al conștiinței israeliene. Pe baza imaginilor de arhivă, dar și a unor interviuri cu biograful oficial al lui Oz, cu membrii de familie sau cu cititori faimoși precum Natalie Portman, Qedar surprinde în The Fourth Window viața scriitorului, marcată de multe tragedii, dar și de un succes neegalat.

Cunoscut publicului TIFF pentru documentare precum Jonathan Agassi Saved My Life, Who's Gonna Love Me Now? sau Mr. Gaga: A True Story of Love and Dance, regizorul Tomer Heymann vine și el la ediția din acest an pentru a aduce pe ecrane I Am Not, cel mai nou film al său: povestea unui tânăr diagnosticat cu Asperger care călătorește în Guatemala, împreună cu familia sa adoptivă, pentru a-și cunoaște părinții biologici.

Publicul va avea ocazia să intre în dialog și cu Orit Fouks Rotem, regizoarea Cinema Sabaya, câștigătoare a Premiului pentru Debut la Festivalul de Film de la Ierusalim 2021. Un film provocator, Cinema Sabaya urmărește dinamica unui grup de femei arabe și evreice, participante la un workshop de film, un spațiu în care convingerile lor tradiționale se ciocnesc doar pentru a găsi o cale de înțelegere.

Controversatul The Round Number, cel mai recent documentar al regizorului David Fisher, chestionează modul în care a fost determinată cifra de șase milioane, definitorie pentru numărul total al victimelor Holocaustului. Fiu al unor supraviețuitori ai celei mai mari tragedii umane, cineastul intervievează istorici, profesori și figuri politice, în efortul său de găsi răspunsuri.

Lista noutăților propuse de regizorii israelieni continuă cu That Orchestra with the Broken Instruments (r. Yuval Hameiri), documentarul care urmărește un experiment muzical inedit. 100 de instrumentiști, profesioniști și amatori, s-au unit pentru a pune la cale un concert. Vorbesc limbi diferite și fac parte din generații distincte. Au un singur lucru în comun: cu toții cântă la instrumente stricate. Rezultatul exercițiului lor se transformă într-un performance muzical impresionant, care demonstrează faptul că din obiecte pe care am fi tentați să le abandonăm, putem construi lucruri minunate.

The Jerusalem Post scrie despre Image of Victory, filmul lui Avi Nesher, că este „un triumf al cinematografiei". Spectatorii de la Cluj vor descoperi pe marele ecran o poveste plină de suspans, bazată pe fapte reale: în 1948, pe timpul Războiului Arabo-Israelian, Kibbutzul Nitzanim este cucerit de forțele egiptene. O echipă de voluntari încearcă să-l elibereze. Istoria este spusă din două puncte de vedere: a unui regizor egiptean de filme de propagandă și a comunității din kibbutz.

O producție SUA, inclusă în secțiunea Film Food

O producție SUA - Israel va fi inclusă și în secțiunea Film Food: Breaking Bread (r. Beth Elise Hawk) urmărește parcursul primei femei musulmane care a câștigat emisiunea Master Chef din Israel. Dr. Nof Atamna-Ismaeel își propune nu doar să gătească bine, ci să provoace schimbări în societate prin mâncare. Filmul va fi urmat de o cină cu specific tradițional. Biletele pentru Film Food vor fi puse în vânzare curând.

Sad City Girls e unul dintre cele mai apreciate seriale TV israeliene din ultimii ani. Selectat la Cannes International Series Festival în 2021 și creat de un trio-vedetă al televiziunii din Israel, (Rivka Allen, Talya Lavie și Shir Reuven), Sad City Girls spune povestea unei prietenii între două tinere din Tel Avivul de astăzi. Sexy, dramatică, amuzantă, relația lor e pusă sub lupă. 3 episoade ale serialului vor fi proiectate la TIFF în cadrul secțiunii Va Urma, dedicată pasionaților de binging.



David Saranga, Ambasadorul Israelului la București va fi și el prezent la TIFF2022.

Filmele din secțiunea Focus Israel vor putea fi urmărite la TIFF 2022 în baza abonamentelor TIFF Card, disponibile deja online, în ediție limitată, pe platforma Eventbook.

Sursă info: TIFF

CITEȘTE ȘI: