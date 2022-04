Bani de la Primărie pentru cultură, în 2022. TIFF primește cea mai mare sumă

Primăria Cluj-Napoca a alocat suma de 10.750.000 lei pentru domeniul cultural. Banii fac parte din bugetul local pe anul 2022.

Au fost împărțiți banii pe cultură, în 2022. Foto: Facebook/ Emil Boc.

Vor fi finanțate asociațiile care desfășoară activități culturale nonprofit de interes general precum TIFF ori Zilele Culturale Maghiare din Cluj.

Proiectele de hotărâre prin care au fost repartizate sumele în domeniul cultural au fost aprobate marți, în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local Cluj-Napoca.

În total, au fost sprijinite 150 de activități culturale care au loc la Cluj, 12 dintre acestea primind sume ce pleacă de la 200.000 de lei. Cea mai mare sumă a fost alocată ediției a 21-a a Festivalul Internațional de Film Transilvania.

Cele mai mari sume au fost primite de:

- Asociația Festivalul de Film Transilvania - „Festivalul Internațional de Film Transilvania, ediția a 21-a”: 1.450.000 de lei;

- Asociația Centrul Cultural Clujean - „Cultura în transformare”: 1.350.000 de lei;

- Asociația Zilele Culturale Maghiare din Cluj - „Zilele Culturale Maghiare din Cluj, ediția a 13-a”: 600.000 de lei;

- Asociația Culturală Opera 2 You - „Festivalul Internațional Opera Aperta 2022”: 470.000 de lei;

- Federația Centrul de Interes - „Centrul De Interes Vector al Artei Contemporane Clujene 2022”: 450.000 de lei;

- Asociația „Grupul Pont/Pont Csoport/Pont Group” - „Com’ON Cluj-Napoca 2022”: 250.000 de lei;

- Fundația Dumitru Fărcaș - „Festivalul Dumitru Fărcaș”: 220.000 de lei;

- Asociația Fapte - „Jazz in the Park, ediția a X- a”: 210.000 de lei;

- Fundației Corvineum „Corvineum Alapitvany” - „Festivalul Internațional de Teatru Interferențe, ediția VIII – Speranță / Teamă”: 200.000 de lei;

- Asociația Culturală a Tinerilor - „Transylvania International Music and Arts Festival – TIMAF, ediția a XII-a”: 200.000 de lei;

- Asociația Culturală Eikon - „Festivalul Internațional de Carte Transilvania, ediția a 8-a”: 200.000 de lei;

- Asociația Playfield - „The Power of Sport – Sports Festival”: 200.000 de lei.

Luna aceasta, Primăria a adoptat și proiectele de hotărâre prin care structurile sportive clujene primesc peste două milioane de euro, ca formă de sprijin din partea municipalității. Dintre cele 39 de structuri sportive, cea mai mare finanțare a fost primită de „U” Cluj.

