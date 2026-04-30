Festivalul HUMANS debutează la Cluj-Napoca: dialog între muzică și umanitate

În perioada 3 - 12 iunie 2026, Cluj-Napoca va găzdui prima ediție a Festivalului HUMANS, un eveniment internațional dedicat muzicii clasice care reunește artiști de prim rang și tineri muzicieni, într-un dialog artistic între generații și culturi.

Programul include concerte simfonice, muzică de cameră, masterclass-uri și repetiții deschise publicului, transformând orașul într-un spațiu al schimbului cultural și al inspirației artistice.

Sub direcția artistică a violonistului francez David Grimal, festivalul propune o reflecție asupra valorilor umane într-o epocă marcată de transformări tehnologice.

„Festivalul HUMANS s-a născut dintr-o nevoie profundă de a reafirma ceea ce ne definește ca oameni, într-o epocă în care tehnologia și inteligența artificială transformă radical modul în care trăim și comunicăm. Cred că muzica are această putere unică de a crea legături reale între oameni, dincolo de cuvinte, de diferențe și de contexte. Prin HUMANS, invităm publicul să redescopere această dimensiune esențială: emoția împărtășită și sensul profund al comunității”, precizează David Grimal, directorul artistic al festivalului.

Festivalul îi reunește, printre alții, pe pianiştii Philippe Cassard și Ricardo Castro, pe violoncelista Anne Gastinel, pe violistul Juan-Miguel Hernandez și pe pianistul Itamar Golan, artiști de prestigiu internațional recunoscuți pe marile scene ale lumii. Alături de aceștia, participă și tineri muzicieni români precum Valentin Șerban, Ștefan Cazacu și Sabina Silaghi, contribuind la un dialog artistic între generații.

Concertele de deschidere și închidere ale Festivalului HUMANS, realizate cu susținerea Filarmonicii de Stat „Transilvania” și în parteneriat cu Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” și Colegiul de muzică „Sigismund Toduță”, sunt dedicate maestrului Ludwig van Beethoven, aducând în prim-plan lucrări mai rar interpretate și formule inedite de concert. Sub titlul „Beethoven 199,5”, concertul din 5 iunie propune o redescoperire a compozitorului dincolo de repertoriul consacrat, în timp ce concertul din 12 iunie va oferi o experiență aparte, în care violonistul David Grimal va conduce muzical orchestra chiar din postura de solist. Publicul este invitat să ia parte la aceste două momente de referință, precum și la celelalte evenimente din program, care definesc identitatea festivalului: o îmbinare între tradiție și explorare, între excelență artistică și dorința de a oferi perspective noi asupra muzicii clasice.

David Grimal este un violonist de renume internațional recunoscut pentru abordarea sa inovatoare și angajamentul față de societate. Descris de presa internațională drept unul dintre cei mai originali violoniști ai generației sale, el activează ca solist, dirijor și muzician de cameră pe scenele marilor festivaluri și alături de orchestre de prestigiu din întreaga lume. Dincolo de cariera artistică, David Grimal este inițiatorul unor proiecte culturale și sociale de referință, precum orchestra Les Dissonances, care interpretează repertoriul simfonic fără dirijor și programe dedicate incluziunii sociale și dialogului interdisciplinar. De asemenea, este implicat activ în formarea noilor generații de muzicieni, predând la instituții de prestigiu din Europa, America, Asia și Canada.

Evenimentele festivalului vor avea loc în spații emblematice din Cluj-Napoca: Colegiul Academic – Sala Auditorium Maximum, Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” - Amfiteatrul „Cornel Țăranu”, precum și Iulius Parc.

Mai multe detalii despre HUMANS Festival și despre concertele din program sunt disponibile pe site-ul oficial al evenimentului: https://www.humansfestival.com/

Biletele sunt disponibile pe platforma Entertix.ro

Sponsor oficial: Unicredit Bank

Sponsori: Emerson, Iulius Mall

Parteneri: Filarmonica de Stat Transilvania, Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, Colegiul de muzică „Sigismund Toduță”, Primăria și Consilul Local Cluj-Napoca, Cluj-Napoca International Committee, Popotam Productions, Vitrina Advertising

