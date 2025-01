Mii de vizitatori din toate colțurile lumii, atrași, și în 2024, de muzeele din Cluj

Muzeele subordonate Consiliului Județean Cluj au continuat să fie puncte de atracție majore în 2024, atrăgând un număr impresionant de vizitatori, atât din rândul localnicilor, cât și al turiștilor.

Muzeele subordonate Consiliului Județean Cluj au reprezentat, și în anul 2024, una dintre atracțiile principale atât pentru publicul clujean, cât și pentru turiști, înregistrând cifre semnificative de vizitatori.

Astfel, Muzeul Etnografic al Transilvaniei a fost, și în anul precedent, una dintre principalele atracții din județ, acestuia trecându-i pragul nu mai puțin de 102.677 de vizitatori. Dintre aceștia, 72.115 au fost atrași de secția în aer liber a muzeului, respectiv Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia” din Hoia, restul de 30.562 fiind interesați de exponatele și evenimentele găzduite la sediul central al instituției, Palatul Reduta.

Numărul crescut al vizitatorilor din Parcul Etnografic s-a datorat și unor evenimente care atrag an de an un public numeros, dintre care amintim Jazz în the Park, Iarmaroc la Sat, Zilele Culturale Maghiare, și altele, organizate în acest cadru natural deosebit.

Muzeul de Artă Cluj-Napoca a rămas, și în anul 2024, un alt obiectiv turistic preferat de vizitatori, atrăgând prin expozițiile și manifestările culturale organizate la sediu 88.420 de persoane.

În decursul anului 2024, pe lângă expozițiile permanente, Muzeul de Artă Cluj-Napoca a realizat 72 de expoziții temporare la sediul instituției. De asemenea, lucrări din patrimoniul instituției au fost prezentate în expoziții de anvergură din țară, și nu numai.

Nu în ultimul rând, Muzeul Memorial „Octavian Goga” Ciucea a fost vizitat de 19.457 de persoane, valoare în ușoară creștere comparativ cu cea din 2023, când au fost înregistrați 18.723 de vizitatori. Și în anul recent încheiat s-a menținut tendința vizitării instituției preponderent de către elevi ai școlilor generale.

