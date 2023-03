Concert spectaculos cu pianistul Bogdan Ota la Cluj. Aplauzele sălii arhipline au răsunat minute în sir.

De Dragobete celebrul pianist Bogdan Ota a adus concertul Bliss la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca.

Artistul a deschis show-ul într-un mod inedit, cu lucrări în prima audiție ce urmează să fie incluse pe cel de-al patrulea album (“Almost Paradise”, “Chronos”), trecând apoi la lucrări de pe cel de-al treilea album al său (“Bliss”) și a încheiat cu compoziții foarte cunoscute precum “Story of my Life” și “Harald’s Dream”, care i-au atras notorietatea cu mulți ani în urmă. Bogdan a concertat timp de opt ani pe scenele Las Vegas-ului și a oferit publicul clujean o megaproducție realizată în stilul showbiz-ului american, prin îmbinarea fascinantă a muzicii cu balet, videoclipuri și joc de lumini.

Pentru fetița artistului a fost o seară cu totul specială, aceasta serbându-și ziua de naștere alături de cei 800 de spectatori.



Cântăreața Ilinca Băcilă a interpretat special pentru ea compoziția “Cântec de leagăn” scrisă de Bogdan la nașterea Elyzei pe 24 februarie 2016. Bogdan și-a surprins fanii și cu câteva piese din repertoriul internațional, peste care nu și-a dorit să lase să se aștearnă praful istoriei și a reînviat tango-ul “El Cioclo” al compozitorului argetinian Villa-Lobos sau “Hallelujah” a lui Leonard Cohen. Calitățile vocale excepționale ale Yodelincăi au fost puse în evidență într-un mod strălucit de aceste bijuterii muzicale clasice, dar și de lucrarea “Je suis malade”. Ilinca a declarat că aceasta este lucrarea sa preferată și că descrie perfect starea sa la momentul spectacolului, artista luptandu-se cu o răceala puternică.

Bogdan a fost acompaniat de Nordic Sonata Orchestra, sub conducerea violonistului Radu Cotoman. Alături de aceștia pe scenă au evoluat balerinii Vicky Bogoi și Florin Ianc ai Operei Maghiare Cluj.

Următorul concert din turneul național Bliss va avea loc la Sala Unirii (cinema Victoria) a Ateneului Național Iași.

Din impresiile spectatorilor via Facebook:

Nico Ona:

„Aseară am fost la concert la Bogdan. Aveam așteptări mari, foarte mari! Cunoscându-i profesionalismul, știam că va fi la înălțime.

Acolo, la CCS, lumea „fină”, cu ștaif, aștepta răbdătoare începutul concertului. Simțeam că va fi ceva spectaculos, doar era concertul lui excepțional, „Bliss”.

Și a început. Elegant, Bogdan a intrat mândru în scenă, unde a prestat 2 ore în fața unui public flamând de asemenea evenimente. De fapt, au fost niște „povești” spuse de mâini la pian, orchestrate divin, acompaniate de viori, tobe și o chitara electică ( Bravo tuturor performerilor!), Interacțiunea cu publicul, înainte de fiecare melodie, a fost ca între prieteni, discursul lui fiind cald și, pe alocuri, amuzant. S-a aplaudat minute în șir cu toată sala în picioare. EXCEPTIONAL! INEGALABIL! DIVIN!

La final, am rămas să ne revedem, să iau un autograf și să schimbăm două vorbe. I-am spus că e „Dumnezeul muzicii” și nu am greșit!”