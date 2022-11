Clujeanca Sofia Mărculescu le-a oferit juraților de la Vocea României un moment spectaculos. S-au luptat ca să o aibă în echipă. VIDEO

Sofia este o tânără în vârstă de 28 de ani din Cluj-Napoca. Tânăra le-a oferit juraților de la Vocea României un moment de neuitat, motiv pentru care jurații s-au luptat pentru a o avea în echipă.

Sofia Mărculescu la audițiile pe nevăzute/ FOTO: Vocea României/Pro TV

Sofia Mărculescu este o tânără din Cluj-Napoca care prin simpla ei prezență îți oferă o stare de bine. Tânăra în vârstă de 28 de ani a făcut un show de excepție la Vocea României, reușind să întoarcă trei din cele patru scaune.

Sofia înconjurată de muzică încă din copilărie

Ea a absolvit Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din Cluj-Napoca, iar muzica i-a fost alături încă din copilărie.

Într-un interviu acordat monitorulcj.ro, Sofia a povestit despre începuturile sale cu muzica, experiența de a cânta în fața trecătorilor din Cehia și experiența de la Vocea României.

Sofia provine dintr-o familie de muzicieni, iar încă din copilărie a luat lecții de canto. De câțiva ani a început să împărtășească ceea ce a învățat cu cei dornici să își exploreze vocea în cadrul Rock Academy din Cluj-Napoca, o inițiativă a lui Costi Cămărășan de la trupa Compact. Tânăra a fost mentorul vocal pentru cei mici până la participarea la Vocea României. În paralel, Sofia lucrează ca și ajutor analist la o firmă bazată din Marea Britanie care se ocupă cu managmentul deșeurilor alimentare din restaurante și vase de croazieră folosind inteligența artificială.

„Părinții mei au avut o trupă înainte să mă nasc, deci pot spune că este ceva moștenit. Am crescut cu muzică, în fiecare an colind cu părinții mei. Mama este profesoară de teatru de păpuși la Palatul Copiilor și tata nu activează în muzică momentan dar încă este pasionat și face muzică electronică pe calculator, iar în tinerețe a fost chitarist în mai multe trupe din Cluj și colabora cu foarte mulți oameni când erau evenimente la Casa Tineretului. În clasa a II-a m-au dat la Corul Junior Vip din Cluj și din clasa a V-a am mers la Liceul de muzică unde am făcut 4 ani de flaut și 4 ani de canto. Inițial după liceu am dat la Conservator și nu am intrat, dar mă bucur pentru că nu voiam să continui cu canto clasic ceea ce am studiat în liceu și în 2013 nu exista secțiunea de jazz așa că am luat un an pauză să mă gândesc ce vreau să fac și am concluzionat că nu doresc să continui cu muzica clasică și am dat la Facultatea de Psihologie”, a declarat pentru monitorulcj.ro Sofia Mărculescu.

Sofia și-a continuat pasiunea pentru muzică mai mult în timpul liber. A cântat în mai multe baruri din Cluj, a avut o formație de cover-uri timp de doi ani.

„Am continua cu pasiunea aceasta mai mult în timpul liber. Mi-am găsit primul chitarist cu care am colaborat și am cântat în mai multe baruri din Cluj, am avut o trupă de cover-uri timp de doi ani. Puțin timp am fost plecată până în Cehia și m-am întâlnit cu mai mulți români, am făcut o trupă de cover-uri și am cântat pe stradă și în rest mici colaborări”, a adăugat Sofia.

Publicul care se oprește pe stradă și te ascultă cântând este cel mai sincer

Comparativ cu cântatul în baruri și localuri, să cânți pe stradă este cu totul diferit, iar publicul este mai sincer.

„Îmi place foarte mult să cânt pe stradă pentru că este din punctul meu de vedere publicul cel mai sincer pentru că dacă îi place rămâne și dacă nu merge mai departe. Nu este ca într-un bar sau restaurant unde persoanele vin mai mult pentru experiența de acolo de a mânca și socializa. Cumva ești rolul secundar ca și entertainer. Pe stradă este o atmosferă frumoasă de comunitate (…) Deși nu mi-am făcut încă curaj să cânt pe stradă în Cluj, acolo (în Cehia – n.red.) am avut curaj pentru că nu mă cunoștea nimeni și la îndemnul prietenilor mei am cântat”, a declarat tânăra.

Prietenii și directoarea de la Rock Academy au fost cei care i-au spus să participe la Vocea României

Sofia Mărculescu este o fire mai timidă, iar prietenii și directoarea de la Rock Academy au fost cei care au convins-o să participe la Vocea României.

„M-au contactat mai mulți oameni care au fost sunați de cei de la Pro TV. Prima a fost o prietenă cu care am avut lecții de canto și au întrebat-o dacă știe pe cineva care ar vrea să participe și cântă, i-am spus că nu este un an foarte bun că mă ocup de alte lucruri. M-a mai sunat o prietenă tot pe același subiect și din nou am refuzat, iar a treia oară am fost sunată de directoarea de la Rock Academy care și ea a fost sunată de cei de la Pro Tv și m-a întrebat dacă nu vreau să merg pentru că la academie erau copii prea mici. Mi-am zis că dacă și a treia oară a venit la mine atunci hai să încerc. Am mai mers în 2016 la îndemnul tatălui meu, dar nu am trecut mai departe de preselecțiile de la Cluj. Când m-am dus acum aveam în gând să trec de prima preselecție, nu simțeam că sunt destul de pregătită să merg într-un concurs unde sunt oameni pregătiți muzical și care au experiență. Totuși am zis să-mi depășesc nivelul din 2016 și să trec de prima preselecție. Am mers tot așa prin toate preselecțiile”, a transmis Sofia.

Luptă între antrenori pentru ca Sofia să vină în echipa lor

Pentru interpretarea sa, Sofia a pregătit piesa „Down On My Knees” de la Ayo, cucerindu-i instant pe antrenori. Toți s-au întors, cu excepția lui Tudor Chirilă, care a explicat că nu s-a întors pentru că din punctul lui de vedere vocea i s-a părut prea veselă pentru mesajul piesei.

Cei care s-au luptat să o atragă în echipa lor au fost The Motans, Irina Rimes și duo-ul format din Smiley și Theo Rose.

„Mi-a plăcut foarte mult ce am văzut, ce am simțit, ce am auzit. Nu stiu dacă te uitai la noi în timp ce cântai, adică aveam impresia că în timp ce cântai erai cu ochii închiși, erai transpusă cu totul în altă dimensiune. Mi-a plăcut”, a declarat Denis, solistul trupei The Motans.

„Mie mi s-a părut că ai o voce fantastică, ai fost perfectă pe cântecul ăsta, nu ai greșit nimic. Cred că ne-am înțelege foarte bine”, a declarat Smiley.

„Dacă vii în echipa mea o să te învăț tot felul de șmecherii”, a zis Irina Rimes.

Sofia a fost șocată să vadă că din cele patru scaune trei s-au întors.

„M-am panicat puțin când am văzut că se întorc scaune pentru că eu am intrat foarte relaxată pe scenă și cu gândul că nu se întoarce nimeni. Mă duc, cânt frumos, primesc niște feedback și mă întorc acasă. Când am văzut că erau trei scaune eram șocată. Eram puțin confuză cu decizia pe care a trebuit să o iau. Mă bucur în schimb că nu m-a surprins în timpul piesei șocul să ies cumva din atmosfera în care am intrat”, a declarat Sofia.

După ce fiecare jurat a încercat să o convingă să se alăture echipei lui, Sofia a ales duo-ul format dintre Smiley și Theo Rose, spre dezamăgirea vizibilă a Irinei Rimes și a lui Denis.

„Mi-a fost destul de dificil să aleg pe cineva pentru că și Irina și Denis au atins niște puncte foarte bune pe care voiam să le învăț. Ca și strategie în momentul respectiv am apelat la cel mai mult confort. Și am crescut cu muzica lui Smiley și am simțit că cu el aș putea să vorbesc mult mai deschis cu el pentru că am avut mai mult cu contact cu muzica lui decât cu cea a lui Irina Rimes sau Denis”, a adăugat Sofia.

Sofia Mărculescu la audițiile pe nevăzute de la Vocea României

Sofia a trecut mai departe de eliminări

Audițiile pe nevăzute s-au încheiat, iar antrenorii și-au ales echipele finale. O regulă nouă a schimbat complet soarta unor concurenți.

Pentru prima dată la Vocea României s-a mai făcut o selecție. În acest sezon, antrenorii au avut libertatea de a primi în echipele lor un număr nelimitat de concurenți. În etapa următoare, battle-urile, care vor începe săptămâna aceasta, fiecare echipă va număra doar 14 concurenți. Sofia s-a numărat printre concurenții care au trecut mai departe de eliminări și au ajuns la battle-uri.

„De când m-am întors la Cluj vreau să lucrez foarte mult pe creare de content și vreau să fac o parte de live sessions cu prieteni. Am o comunitate foarte faină aici în Cluj pe care nu am știut să o folosesc și simt că am puțin curaj să colaborez cu ei și să facem muzică împreună (…) Acum pregătesc un proiect muzical cu prietenul meu”, a încheiat Sofia.

Participarea la Vocea României i-a arătat Sofiei ce înseamnă să colaborezi cu mai mulți oameni și să împărtășești tuturor ceea ce ai creat.

