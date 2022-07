Noi artiști confirmați la Jazz in the Park 2022. Vezi line-up-ul și cât costă abonamentul

13 noi artiști au fost confirmați la Jazz in the Park 2022. Ce au pregătit organizatorii pentru ediția din acest an?

Noi artiști confirmați la Jazz in the Park 2022 / Foto: Jazz in the Park

Cea de-a X-a ediție a festivalului Jazz in the Park va avea loc în 1-4 septembrie, în Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca, cel mai vechi muzeu în aer liber din România.

După doi ani în care s-a desfășurat în variante restrânse, condiționat fiind de restricțiile pandemice, Jazz in the Park aduce din nou în fața publicului un lineup vibrant, eclectic și bogat, dorind să confirme încă o dată numele de Europe’s Best Small Festival.

Organizatorii anunță acum un nou val de artiști:

„13 noi artiști confirmați la Jazz in the Park 2022: Avishai Cohen Music Quartet, Roberto Fonseca Trio, Mircea Tiberian Trio, Ganna, Elena Mindru Quartet, Mădălina Pavăl Orchestra, Apifera, Paperjam, Zaharenco, Andrei Petrache Trio, 7th SENSE, Răzvan Cipcă Trio, Maria Șimandi Project”, se arată în anunțul organizatorilor.

Primii artiști anunțați de organizatori în aprilie 2022 au fost: The Comet is Coming (UK), Dhafer Youssef (TN), Asaf Avidan (IL), Amadou et Mariam (ML), Yussef Dayes (UK), Erik Truffaz Quartet (CH), Teodora Enache-Brody (RO), London Afrobeat Collective (UK), Trigon (MD), Luiza Zan (RO), Blazzaj (RO), Jazzbois (HU) și Marta Popovici (RO).

Cât costă abonamentul?

În prezent, prețul abonamentelor pentru cele patru zile de festival este de 350 lei.

Pentru ca publicul să se poată bucura la maximum de experiența Jazz in the Park așa cum și-o doresc organizatorii, capacitatea Parcului Etnografic a fost limitată la 8.000 persoane.

Copiii sub 7 ani pot intra gratuit, dar trebuie să fie însoțiți de minimum un adult posesor al unui bilet individual sau al unui abonament valabil pentru ziua respectivă.

Accesul copiilor între 7 și 14 ani este permis în baza unui bilet valabil și doar dacă sunt însoțiți de un adult. Mai multe informații despre bilete se găsesc aici.

