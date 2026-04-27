Strada Viilor din Pata va fi asfaltată prin cel mai mare proiect din istoria comunei Apahida

Cel mai mare contract de finanțare din istoria comunei Apahida include și modernizarea mai multor sectoare de drum, precum strada Viilor din satul Pata.

Strada Viilor din satul Pata va fi asfaltată | Foto: Facebook, Primăria comunei Apahida

Se schimbă fața străzii Viilor din satul Pata, comuna Apahida.

Lucrări importante sunt prevăzute în proiectul de mobilitate urbană, pentru a transforma această stradă într-un spațiu modern, sigur și prietenos cu toți participanții la trafic:

Carosabil modernizat pe aproape 1 km

2 benzi de circulație, inclusiv benzi pentru transportul public

Trotuare noi pe ambele părți – mai mult spațiu și siguranță pentru pietoni

Pistă de biciclete pe partea dreaptă – pentru un transport mai verde și mai activ

Canalizare pluvială – adio bălți și probleme la ploi

„Ne dorim o localitate mai curată, mai conectată și mai accesibilă pentru toți”, a anunțat Primăria comunei Apahida, într-o postare publicată, luni, 27 aprilie 2026, pe pagina de Facebook a instituției.

Cel mai mare proiect din istoria comunei Apahida

Vor fi modernizate peste 20 de tronsoane din Pata și Dezmir, cu o lungime totală de aproape 8 kilometri.

ADR Nord-Vest finanțează acest proiect prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.

Valoarea totală a contractului este de 99.564.746,39 LEI, iar valoarea totala eligibila a proiectului este de 88.600.665,08, din care valoarea eligibila nerambursabila din FEDR este de 75.310.565,32 lei si valoarea nerambursabila din bugetul național de 11.518.086,44 lei.

