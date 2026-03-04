Lucrări în Apahida pentru viitorul Drum Expres Cluj - Dej și restricții de circulație pe str. Principală. Ce trebuie să facă proprietarii de terenuri?

În cadrul proiectului pentru realizarea Drumului Expres Cluj - Dej, de luna aceasta vor fi efectuate studii în teren pentru finalizarea studiului de fezabilitate al proiectului de infrastructură rutieră.

Resticții de circulație în Apahida | Foto: Facebook, Primăria comunei Apahida

„Anunț important pentru proprietarii de terenuri din Apahida: Investigații pentru Drumul Expres Cluj - Dej. Primăria Comunei Apahida informează cetățenii că în cadrul proiectului pentru realizarea Drumului Expres Cluj – Dej, în perioada martie 2026 - noiembrie 2026, se vor desfășura studii de teren necesare finalizării studiului de fezabilitate”, a transmis Primăria comunei Apahida, miercuri dimineața, 4 martie 2026, într-o postare publicată pe pagina de Facebook a instituției

Ce trebuie să știe proprietarii de terenuri din Apahida?

Primăria a anunțat ce trebuie să știe și să facă proprietarii de terenuri din Apahida

Ce se execută: Foraje geotehnice, sondaje arheologice și monitorizări specifice.

Unde: Pe terenurile (intravilane sau extravilane) din Apahida aflate pe traseul drumului sau în proximitatea acestuia.

Accesul: Conform legii (OUG nr. 101/2020), proprietarii au obligația de a permite accesul echipelor tehnice pe proprietate pentru efectuarea acestor investigații .

. Refacerea terenului: Compania care execută lucrările are obligația de a readuce terenul afectat la starea inițială imediat după finalizarea forajelor.

Contractul este gestionat de CNAIR, iar lucrările sunt executate de Asocierea SPECIALIST CONSULTING S.R.L. – SPECIALIST SMART GROUP S.R.L. – PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L.

Restricții de circulație în Apahida

Ulterior, tot miercuri, la scurt timp, Primăria Apahida a anunțat restricții de circulația la intrarea în comună.

„Localitatea Sub Coastă. Primăria Comunei Apahida informează cetățenii asupra faptului că: azi și mâine (04-05.03.2026) se vor realiza lucrări în vederea asfaltarii, pe strada Principală, la intrarea în localitate, din direcția sensului giratoriu.

Circulația rutieră se va desfășura alternativ, pe un singur sens și va fi dirijată corespunzător.

Vă rugăm:

să circulați cu prudență

să respectați semnalizarea temporară

să aveți în vedere posibili timpi de așteptare

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere!”, a mai anunțat Primăria Apahida.

33 de milioane de lei pentru Drumul Expre Cluj - Dej

Recent a fost semnat contractul de finanțare pentru un nou studiu de fezabilitate necesar pentru realizarea drumului expres Cluj-Dej.

Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță semnara contractului de finanțare pentru elaborarea studiului de fezabilitate al drumului expres Cluj–Dej.

Este vorba despre un al doilea studiu de fezabilitate pentru același proiect semnat în ultimii ani.

Drumul expres Cluj-Dej: 33 de milioane de lei pentru un nou studiu de fezabilitate și un nou termen de realizare.

Obiectivul general al proiectului este realizarea Drumului Expres Cluj–Dej, ca infrastructură rutieră modernă și sigură, destinată îmbunătățirii mobilității regionale, reducerii timpului de călătorie și creșterii fluenței traficului între Cluj și Dej. Conform CNAIR, proiectul urmărește eliminarea blocajelor la intrările și ieșirile din localități, transferul traficului de tranzit în afara zonelor urbane, îmbunătățirea siguranței rutiere și diminuarea poluării și a zgomotului, în concordanță cu Master Planul General de Transport și conexiunile cu TR 35 și Autostrada A3.

Valoarea proiectului este de 33,04 milioane de lei, din care 11,12 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă prin FEDR, respectiv 40% din valoarea eligibilă. Cofinanțarea publică, în proporție de 60%, se ridică la 16,68 milioane de lei.

Termenul limită pentru implementarea proiectului este 31 decembrie 2029, potrivit datelor CNAIR.

Licitații succesive pentru studii de fezabilitate

Proiectul drumulului expres Cluj-Dej a avut parte de-a lungul anilor de câteva licitații anunțate și lansate pentru aceleași studii de fezabilitate, nereușind să depășească însă etapa licitațiilor.

În iunie 2021 era lansată licitația pentru proiectul drumului expres Cluj – Dej, iar durata contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate a drumului de circa 75 de km era estimată la 18 luni.

Însă, proiectul nu s-a concretizat, motiv pentru care în ianuarie 2023 CNAIR anunța încă o licitație pentru studiul de fezabilitate.

Ulterior, în primăvara lui 2024, CNAIR a suspendat licitația pentru proiectarea drumului expres Cluj-Napoca – Dej, ca urmare a solicitărilor de clarificare pe care le-au transmis firmele de proiectare.

În decembrie 2024, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunța semnarea contractului pentru studiul de fezabilitate pentru construirea drumului expres Cluj – Dej.

Drumul expres Cluj – Dej, care va fi în continuarea directă a secțiunii A3 – Tureni, realizată de Dimex și CON-A și inaugurată la începutul lunii iulie, reprezintă un proiect de infrastructură rutieră cu impact semnificativ în ceea ce privește direcția Clujul – Dej, prin realizarea unui traseu de mare viteză, menit să fluidizeze traficul și să susțină dezvoltarea regională.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: