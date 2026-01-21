Strada Decebal din satul Pata va fi modernizată și asfaltată în cadrul celui mai mare proiect din istoria Apahidei

Cel mai mare contract de finanțare din istoria comunei Apahida include și modernizarea mai multor sectoare de drum, inclusiv strada Decebal din satul Pata.

Modernizarea străzii Decebal din Pata, inclusă pe lista investițiilor din Apahida | Foto: Facebook, Primăria Comunei Apahida

„Strada Decebal este inclusă în programul de modernizare a infrastructurii rutiere, contribuind la creșterea calității vieții și la dezvoltarea mobilității urbane”, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Primăriei comunei Apahida.

Ce este propus:

2 benzi de circulație – Circulație fluentă și bine organizată

Bandă dedicată transportului public – Conectivitate îmbunătățită și timp redus de deplasare

Rețea modernă de canalizare pluvială – Previne acumulările de apă și crește siguranța rutieră

Trotuare moderne pe ambele părți – Siguranță sporită pentru pietoni

Investiția de pe Strada Decebal susține o infrastructură sigură, confortabilă și adaptată nevoilor locuitorilor.

Noua față a străzii Decebal din Pata

Străzile ce urmează a fi modernizate includ peste 20 de tronsoane din Pata și Dezmir, cu o lungime totală de aproape 8 kilometri.

ADR Nord-Vest finanțează acest proiect prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 din Fondul European de Dezvoltare Regională al Uniunii Europene.

Valoarea totală a contractului este de 99.564.746,39 LEI, iar valoarea totala eligibila a proiectului este de 88.600.665,08, din care valoarea eligibila nerambursabila din FEDR este de 75.310.565,32 lei si valoarea nerambursabila din bugetul național de 11.518.086,44 lei.

