Anunț CTP Cluj-Napoca - Programul de transport public valabil în perioada 1 – 2 mai

Programul de transport public valabil în perioada 1 – 2 mai

Compania de Transport Cluj-Napoca informează publicul călător că în data de 1 Mai transportul public urban și metropolitan se va desfăşura între orele 6:00 – 23:00, conform programului pentru ziua de duminică.

Autobuzul liniei M71, care face legătura între Cluj-Napoca și zona de agrement Cheile Turzii, va pleca din Cluj Napoca de pe strada Posada la ora 09:00 și se va întoarce după-masă spre Cluj la ora 18:00 (program de circulație conform zilelor de sâmbătă / duminică).

În data de 2 mai, cu ocazia meciului de fotbal FC Universitatea Cluj – FC Argeș, care va avea loc pe Cluj Arena, cu începere de la ora 20:30, următoarele linii vor avea program extins:

Liniile de autobuz: 9, 24B, 30 și 35;

Liniile de troleibuz: 1, 3, 4, 6 și 25;

Liniile de tramvai: 101 și 102L.

Programele de circulație pot fi consultate pe site-ul www.ctpcj.ro și în aplicația gratuită de mobil Tranzy.

