Anunț - Lista cu autovehiculele declarate ca fără stăpân în baza Legii nr. 421/2002

Lista cu autovehiculele declarate ca fără stăpân în baza Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, cu completările și modificările ulterioare, ridicate pe raza municipiului Cluj-Napoca, în vederea aducerii la cunoștință publică a caracteristicilor tehnice ale autovehiculelor și a locului unde se află, în vederea identificării proprietarului sau deținătorului legal.

Astfel:autovehiculul marca BMW, de culoare albastru, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Răsăritului nr.6; autovehiculul marca Peugeot, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Călan nr.13; scuter, de culoare albastru, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Nirajului nr.3.